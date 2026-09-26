باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در گفت‌و‌گو با شبکه قطری الجزیره گفت: با توجه به اینکه آمریکا در پی هر مذاکره‌ای دست به حملات و تحریم‌ها می‌زند، ما دیگر به گفت‌و‌گو با واشنگتن اعتماد نداریم. قطر و پاکستان اکنون میان ایران و ایالات متحده میانجی‌گری می‌کنند و پیام‌های ما را به واشنگتن می‌رسانند. مذاکرات ما با واشنگتن بر اساس تفاهم‌نامه قبلی است و آمریکایی‌ها باید موضع خود را در قبال آن روشن کنند. چرا و با چه هدفی باید با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کنم؟ زمانی که ما توافق را امضا کردیم آنها آن را اجرا نکردند.

وی به الجزیره گفت: بستن تنگه هرمز واکنشی طبیعی در زمانی است که مسیر‌ها به روی ایران بسته می‌شوند. بحران تنگه هرمز از طریق مذاکره قابل حل است نه با توسل به زور. امنیت منطقه از طریق همکاری میان کشور‌های منطقه محقق می‌شود. ما نیازی به پلیس منطقه‌ای نداریم. استراتژی دشمنان ما بر دامن زدن به اختلاف میان مسؤولان ایران استوار است، اما ما شاهد انسجام داخلی بی‌سابقه‌ای هستیم. من دو بار با رهبر معظم انقلاب دیدار کردم. بار اول حدود سه ساعت و بار دوم هفت ساعت و نیم. ساختار رهبری مسؤول تعیین سیاست‌هاست در حالی که اجرای آن بر عهده ماست. اقدامات ما در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شود.

وی افزود: هیچ مشکلی در زمینه اجرا وجود ندارد هرچند تأخیر‌هایی در خصوص مذاکرات و انتظارات آمریکا و سایر کشور‌ها دیده می‌شود. وقایع یمن ارتباطی به ایران ندارد و ما با تمام کسانی که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، اعلام همبستگی می‌کنیم.

پزشکیان گفت: ما می‌توانیم به حل‌وفصل مناقشه میان عربستان و یمن کمک کنیم. ما جنگ‌طلب نخواهیم بود. عربستان قادر است در زمینه وحدت کشور‌های جهان اسلام نقش‌آفرینی کند.

منبع: ایسنا