رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد با توجه به اینکه آمریکا در پی هر مذاکره‌ای دست به حملات و تحریم‌ها می‌زند، ایران دیگر به گفت‌و‌گو با واشنگتن اعتماد ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در گفت‌و‌گو با شبکه قطری الجزیره گفت: با توجه به اینکه آمریکا در پی هر مذاکره‌ای دست به حملات و تحریم‌ها می‌زند، ما دیگر به گفت‌و‌گو با واشنگتن اعتماد نداریم. قطر و پاکستان اکنون میان ایران و ایالات متحده میانجی‌گری می‌کنند و پیام‌های ما را به واشنگتن می‌رسانند. مذاکرات ما با واشنگتن بر اساس تفاهم‌نامه قبلی است و آمریکایی‌ها باید موضع خود را در قبال آن روشن کنند. چرا و با چه هدفی باید با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کنم؟ زمانی که ما توافق را امضا کردیم آنها آن را اجرا نکردند.

وی به الجزیره گفت: بستن تنگه هرمز واکنشی طبیعی در زمانی است که مسیر‌ها به روی ایران بسته می‌شوند. بحران تنگه هرمز از طریق مذاکره قابل حل است نه با توسل به زور. امنیت منطقه از طریق همکاری میان کشور‌های منطقه محقق می‌شود. ما نیازی به پلیس منطقه‌ای نداریم. استراتژی دشمنان ما بر دامن زدن به اختلاف میان مسؤولان ایران استوار است، اما ما شاهد انسجام داخلی بی‌سابقه‌ای هستیم. من دو بار با رهبر معظم انقلاب دیدار کردم. بار اول حدود سه ساعت و بار دوم هفت ساعت و نیم. ساختار رهبری مسؤول تعیین سیاست‌هاست در حالی که اجرای آن بر عهده ماست. اقدامات ما در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شود.

وی افزود: هیچ مشکلی در زمینه اجرا وجود ندارد هرچند تأخیر‌هایی در خصوص مذاکرات و انتظارات آمریکا و سایر کشور‌ها دیده می‌شود. وقایع یمن ارتباطی به ایران ندارد و ما با تمام کسانی که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، اعلام همبستگی می‌کنیم.

پزشکیان گفت: ما می‌توانیم به حل‌وفصل مناقشه میان عربستان و یمن کمک کنیم. ما جنگ‌طلب نخواهیم بود. عربستان قادر است در زمینه وحدت کشور‌های جهان اسلام نقش‌آفرینی کند.

منبع: ایسنا

 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
ایران میگه ما می‌خواهیم درباره تنگه هرمز مذاکره کنیم آنها میگویند ما می خواهیم درباره انرژی هسته ای مذاکره کنیم خلاصه اینکه حرف هم دیگر را نمی‌فهمند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
تو بهتره بفکر کشور خودت باشی جناب
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
دیگه حالم از این جمله کلیشه ای و ریاکارانه اعتماد نداریم به هم میخوره. نمیتونی همزمان اعتماد نداشته باشی و باهاشونم بشینی سر میز. برو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
آقای پزشکیان با مصاحبه کردن تون با خبرنگار خارجی و در مورد هسته ای صحبت کردید ملت ایران را خیلی ناراحت و عصبانی کرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
اگر اعتماد نداری پس چرا حرف از مذاکره میزنی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
عراقچی تا امروز چرا بر نگشته
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
ترامپ: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد/ اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند/ برای نابودی نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
با صدای بلند باید گفت مرگ بر آمریکا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
قرار بود این سفر دستاورد بر اساس عقلانیت داشته باشه ... ولی شرایط برای اساس احساسات پیش رفت و بدتر شد. خسته نباشید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
کشورهای اروپایی جنایتکار هم در جنگ ایران شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار، ناتو جنایتکار و اسرائیل جنایتکار هستند و باید مجازات شوند.
اروپا جنایتکار و اعضای ناتو جنایتکار باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
داعش با حمایت آمریکا و غرب و اسرائیل به جنایات در سوریه ادامه می‌دهد
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
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