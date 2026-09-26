باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پویا فوده، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان ، با اشاره به رویکرد این مجموعه در طراحی تجهیزات توانبخشی گفت: در این محصولات، تمرینهای سنتی با عناصر بازی ترکیب شدهاند تا فرد ضمن انجام فعالیت درمانی، درگیر یک هدف مشخص و تعاملی باشد.
یکی از این تجهیزات، یک تیلتبرد هوشمند است که تمرین حفظ تعادل را به یک بازی بسکتبال تبدیل میکند. فرد در حالی که روی سکوی متحرک قرار دارد، باید با کنترل تعادل بدن خود توپ را در مرکز صفحه به سمت سبد هدایت کرده و برای چند ثانیه در موقعیت هدف نگه دارد. به این ترتیب، تمرینی که در شکل سنتی میتواند برای فرد تکراری و خستهکننده باشد، در قالب یک بازی تعاملی اجرا میشود.
در بخش دیگری از این محصولات، بازیهای شناختی برای تمرین مهارتهایی مانند تشخیص رنگها و شناخت میوهها طراحی شده است. این تجهیزات میتوانند برای افرادی که به دلیل سن پایین یا برخی ناتوانیهای ذهنی، در مهارتهای شناختی نیاز به تمرین بیشتری دارند، مورد استفاده قرار گیرند.
یکی دیگر از تجهیزات طراحیشده نیز بر تقویت مهارتهای حرکتی ظریف تمرکز دارد. این دستگاه با استفاده از بازی، فرد را به استفاده هدفمند از انگشتان وادار میکند و همزمان با پیشرفت در مراحل بازی، تمرینهای مرتبط با کنترل حرکات دست و انگشتان را دنبال میکند.
فوده با بیان اینکه این محصولات با هدف ایجاد همزمان پیشرفت جسمی و شناختی طراحی شدهاند، افزود: تجهیزات در نمایشگاههای تخصصی توانبخشی و کاردرمانی عرضه شدهاند و مورد استقبال کاردرمانگران قرار گرفتهاند. برخی کلینیکها نیز این تجهیزات را خریداری و در فرآیند درمان مورد استفاده قرار دادهاند.
به گفته وی، توسعه بازیهای جدید همچنان ادامه دارد و هدف، گسترش دامنه کاربرد این فناوری برای گروههای مختلف کاربران است. طراحی سکوها و تجهیزات توسط این مجموعه انجام شده و ثبت اختراع یکی از دستگاهها نیز به نام مجموعه صورت گرفته است؛ فرآیند ثبت اختراع برخی دیگر از محصولات نیز در حال پیگیری است.
ترکیب فناوری، بازی و توانبخشی در این محصولات، رویکردی است که تلاش میکند تمرینهای درمانی را از یک فعالیت صرفاً تکراری به تجربهای تعاملی تبدیل کند؛ تجربهای که در آن کاربر همزمان با انجام تمرین، با چالشهای حرکتی و شناختی درگیر میشود.