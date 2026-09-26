فرمانده یگان تکاوری استان اصفهان از کشف ۱۴ کیلو و ۴۹۵ گرم مواد مخدر از نوع «شیشه» در عملیات ماموران این یگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ روح الله فاطمی گفت: با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران یگان تکاوری استان اصفهان حین گشت زنی های فعال و هدفمند در یکی از محورهای کویری استان به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و برای بررسی وارد عمل شدند.

وی در ادامه افزود: راننده خودرو به محض مشاهده مأموران و بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به متواری شدن ازمحل کرد که در نهایت پس از طی مسافتی، با بکارگیری شگرد ها و تجهیزات پلیسی خودرو متوقف شد.

فرمانده یگان تکاوری استان اصفهان افزود: در بازرسی از خودروی توقیف شده ۱۴ کیلو و ۴۹۵ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات سه سوداگر مرگ دستگیر و به همراه موادمخدر مکشوفه برای سیرمراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تحویل داده شدند.

برچسب ها: کشف شیشه ، مواد مخدر
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