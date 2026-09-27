باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد شروین اسبقیان در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: یاد و نام شهدای عزیز، رهبران مجاهد و انقلابی را گرامی میدارم و به روح پاک امام راحل و رهبر شهیدمان سلام و درود میفرستم و برای سلامتی رهبر مبارز، فرهیخته، انقلابی و فاضل، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، صلوات میفرستیم.
وی افزود: خداوند بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که این فرصت را به من عطا کرد تا در این محفل ارزشمند هفته دفاع مقدس که برای گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس برگزار شده است، حضور داشته باشم. این مناسبت را به همه حضار محترم، بهویژه رزمندگان سرافراز و بسیجیان حاضر در مجلس، تبریک عرض میکنم.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: سلام وزیر محترم، انقلابی، بسیجی، متعهد و متدین وزارت ورزش و جوانان، برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر دنیامالی را به همه دوستان ابلاغ میکنم. ایشان به دلیل حضور در جلسهای مهم و از پیش تعیینشده، عذرخواهی کردند و نتوانستند در این محفل مقدس و ارزشمند حضور پیدا کنند.
اسبقیان با تقدیر از حاضران در این مراسم گفت: وظیفه خودم میدانم از حضور همه رؤسای فدراسیونهای ورزشی، دستاندرکاران و مدیران ورزش در حوزههای مختلف فرهنگی و اجتماعی، بسیجیان و گروههای عملیاتی واکنش سریع جامعه ورزش که در این مراسم حضور دارند، تقدیر و تشکر کنم. همچنین از حضور فرماندهان محترم، بهویژه امیر فولادی و همکاران ایشان که در این جلسه مقدس حضور پیدا کردند، قدردانی میکنم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آقای وزیر نتوانستند در این مراسم حضور داشته باشند، وظیفه خود دانستم به نمایندگی از ایشان در جمع جامعه ورزش و انقلابیون حضور پیدا کنم و خدا را از این بابت سپاسگزارم.
اسبقیان با تأکید بر اینکه هفته دفاع مقدس صرفاً مرور خاطرات جنگ نیست، گفت: هفته دفاع مقدس فقط مرور خاطرات جنگ هشتسالهای که بر نظام و ملت ما تحمیل شد نیست؛ بلکه یادآور ایستادگی، مقاومت، ایثار، ازخودگذشتگی، فداکاری، جاننثاری و انقلابیگری است.
وی ادامه داد: در آموزههای دینی ما عبارت ارزشمند «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» وجود دارد. این عبارت که به امام صادق (ع) نسبت داده شده، از سوی علما و رهبران دینی ما نیز مورد استفاده قرار گرفته است. امام راحل این عبارت را بیانگر لزوم مبارزه همیشگی با ظلم میدانستند و شهید استاد مرتضی مطهری نیز آن را به معنای تداوم مبارزه با ظلم و استکبار عنوان کردهاند. رهبر شهید ما نیز تأکید داشتند که اگر انسانها در هر دوره نقش خود را به درستی انجام دهند، همه امور به سامان خواهد رسید.
معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امروز اگر در دفاع مقدس دوم و سوم مستقیماً با ارتش آمریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم، در دوران هشت سال دفاع مقدس، دشمن مستقیم ما رژیم بعث عراق بود و استکبار جهانی و آمریکا از آن حمایت میکردند.
وی افزود: ایستادگی هشت سال دفاع مقدس، ایثارگری مردم، شهدای گرانقدر و مقاومت خانوادههای معظم شهدا، در امتداد فرهنگ عاشورا و مبارزه اباعبدالله الحسین (ع) بود. امروز نیز در دفاع مقدس دوم و سوم، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح و مردم، در امتداد عاشورا و تاسوعای حسینی و در امتداد هشت سال دفاع مقدس، ایستادگی و مبارزه جانانهای دارند.
اسبقیان خاطرنشان کرد: ملت قهرمان و مردم بصیر ایران اسلامی در کنار نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح ایستادهاند و این ایستادگی در امتداد هشت سال دفاع مقدس و در نهایت در امتداد عاشورا و تاسوعای حسینی است. وی ادامه داد: ملت قهرمان ایران و جامعه سرافراز و وزین ورزش کشور در کنار نیروهای مسلح و پشت سر رهبر مجاهد، مبارز و جوان و انقلابی ایستادهاند و به حول و قوه الهی نیز خواهند ایستاد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به عملکرد جامعه ورزش در جریان جنگهای اخیر گفت: جامعه پرافتخار ورزش ایران، قهرمانان، مربیان و روسای فدراسیونهای ورزشی در طول دفاع مقدس دوم و سوم نشان دادند که ایرانی شجاع، مبارز، نترس، ایثارگر و ولایتمدار است و در کنار نیروهای مسلح پرتوان کشور ایستاده است.