فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری فردی خبر داد که با عوامل اورژانس درگیر شده و موجب مصدومیت ۲ نفر از آنان شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان شیرازاظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر درگیری و مجروح شدن عوامل اورژانس شیراز، مأموران انتظامی کلانتری ۲۳ گلدشت فورا به محل درگیری اعزام شدند.

او افزود: با حضور مأموران و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد، ۳ نفر پس از درخواست کمک از مرکز اورژانس شیراز و حضور تیم پزشکی، با عوامل اورژانس درگیر شده‌اند که در این درگیری ۲ نفر از کارکنان اورژانس مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز ادامه داد: با حضور عوامل گشت و انجام اقدامات پلیسی، فرد ضارب شناسایی و بلافاصله با یک قبضه سلاح سرد دستگیر شد.

سرهنگ رستمی با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تأکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکلات و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، تصریح کرد: پلیس به‌منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کند.

منبع: پلیس فارس