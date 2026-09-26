مدیر دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد پایگاه ویکتوریا از نیروهای آمریکایی خالی شده و تمامی نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر خاک عراق را ترک خواهند کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عبدالامیر الشمری، مدیر دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، اعلام کرد که پایگاه ویکتوریا در حال حاضر از نیرو‌های آمریکایی خالی شده است و نیرو‌های آمریکایی نیز تا ۳۰ سپتامبر به‌طور کامل خاک عراق را ترک خواهند کرد.

الشمری در گفت‌و‌گو با شبکه الحدث اظهار داشت که مقر ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر بسته خواهد شد و پس از این تاریخ، هیچ نیروی رزمی یا پایگاه نظامی خارجی در این کشور وجود نخواهد داشت.

وی همچنین از مذاکراتی در استانبول برای تخلیه پایگاه بعشیقه خبر داد و گفت نیرو‌های ترکیه این پایگاه را ظرف ۶۰ روز تخلیه خواهند کرد. به گفته الشمری، پس از آن نیرو‌های عراقی کنترل کوه‌های سنجار را در دست خواهند گرفت.

مدیر دفتر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق با اشاره به خروج نیرو‌های ائتلاف گفت بغداد برای جبران کمبود توانمندی‌های هوایی ناشی از این خروج اقدام خواهد کرد و تأکید کرد که نگرانی درباره امنیت عراق وجود ندارد.

منبع: الحدث

برچسب ها: نیروهای آمریکایی ، عراق
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