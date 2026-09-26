باشگاه خبرنگاران جوان - متن سخنرانی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست عالیرتبه ابتکار توسعه جهانی به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای هان ژنگ، معاون محترم رئیسجمهوری خلق چین.
عالیجنابان
خانمها و آقایان.
امروز، در پنجمین سالگرد ابتکار توسعه جهانی، ضرورت قرار دادن توسعه در کانون همکاریهای بینالمللی، هیچگاه به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده است. کشورهای در حال توسعه همچنان با فقر و گرسنگی پایدار، تشدید نابرابریها، افزایش بار بدهی، شکافهای موجود در حوزه تأمین مالی و فناوری و چالشهای فزاینده زیستمحیطی مواجه هستند.
این فشارها در نتیجه درگیریها و سیاستهای حمایتگرایانه، اقدامات قهری یکجانبه، اقدامات تجاوزکارانه و توسل به زور، بیش از پیش تشدید شدهاند؛ اقداماتی که چشمانداز توسعه را تضعیف کرده و دستاوردهای دشوار بهدستآمده در مسیر توسعه را معکوس میکنند.
برای جمهوری اسلامی ایران، این سالگرد هم فرصتی برای تأمل در پنج سال گذشته و هم مجالی برای ترسیم مسیر پیشرو است. اجازه دهید به سه نکته اشاره کنم.
نخست، ابتکار توسعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد.
توسعه نمیتواند در محیطی که تحت تأثیر جنگ، اجبار و یکجانبهگرایی قرار دارد، شکوفا شود. کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فناوری، دانش و همکاری نیاز دارند، نه موانع بیشتر.
اقدامات قهری یکجانبه همچنان بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار میگیرند.
ایران دهههاست با چنین اقداماتی مواجه است و این اقدامات طی سالها و ماههای اخیر تشدید شدهاند. تحریمهای آمریکا با محدود کردن تجارت، منابع مالی، دارو، فناوری، آموزش و همکاریهای علمی، مستقیماً بر زندگی روزمره مردم ما تأثیر میگذارند.
از دیدگاه ما، آثار ویرانگر این اقدامات بر مردم عادی، مصداق تروریسم اقتصادی است. سازمان ملل متحد باید در برابر چنین اقدامات قهری ایستادگی کرده و خواستار لغو کامل و بدون قید و شرط آنها شود.
دوم، بدون صلح و احترام به حقوق بینالملل، توسعه پایدار امکانپذیر نیست.
از ۲۸ فوریه سال جاری، کشور من هدف تجاوزات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل قرار گرفته است؛ تجاوزاتی که همچنان ادامه دارد. ایران این حملات را با شدیدترین عبارات محکوم میکند و آنها را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد میداند.
این حملات هزاران قربانی، از جمله زنان و کودکان، بر جای گذاشته، زیرساختهای غیرنظامی و حیاتی را تخریب کرده و خسارات شدید اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به بار آورده است. اجازه دهید تنها به سه نمونه از جنایاتی که در جریان تجاوز علیه کشورم صورت گرفته است اشاره کنم.
مدرسه ابتدایی شجاعت حیبه در میناب؛ جایی که ۱۶۸ دانشآموز در یک لحظه جان خود را از دست دادند. مؤسسه پاستور ایران، که بیش از یک قرن در خدمت سلامت عمومی و علم بوده است، و مجموعه ورزشی لامرد، مکانی برای جوانان و ورزش، که شامل یک مدرسه ورزشی، یک مرکز پزشکی و یک مجموعه ورزشی است. مکانهایی که نماد آموزش، سلامت و امید بودند، به صحنههایی از خون، مرگ و ویرانی تبدیل شدند. این نمونهها چهره غیرانسانی تجاوز را آشکار میکنند؛ چهرهای که هرگز نباید عادیسازی شود. تجربه ایران، تراژدی مستمر در غزه و گسترش آن به لبنان، یادآورهای آشکاری از پیامدهای وخیم جایگزین شدن زور به جای حقوق بینالملل، دیپلماسی و چندجانبهگرایی هستند.
سوم، ابتکار توسعه جهانی باید همبستگی و همکاری را به نتایج ملموس توسعه تبدیل کند.
ما از چشمانداز رئیسجمهور شی جینپینگ در راهاندازی ابتکار توسعه جهانی در سال ۲۰۲۱ و قرار دادن توسعه در مرکز همکاریهای بینالمللی استقبال میکنیم. این ابتکار طی پنج سال گذشته، همکاری در زمینههای کاهش فقر، امنیت غذایی، تأمین مالی توسعه، توسعه سبز، صنعتیسازی و اقتصاد دیجیتال را ارتقا داده است.
ایران بهطور ویژه برای نقش ابتکار توسعه جهانی در تقویت همکاری جنوب ـ جنوب اهمیت قائل است. این ابتکار میتواند دانش، فناوری و ظرفیتهای جنوب جهانی را بسیج کرده، همبستگی در مسیر توسعه را به اقداماتی ملموس تبدیل کند و صدای کشورهای در حال توسعه را در حکمرانی جهانی توسعه تقویت نماید.
ایران همچنان به منشور ملل متحد، برابری حاکمیتی، حق توسعه و چندجانبهگرایی واقعی متعهد است. توسعه هرگز نباید گروگان اجبار، تبعیض، دستورکارهای سیاسی یا یکجانبهگرایی قرار گیرد.
در پایان، جمهوری اسلامی ایران آماده است در همکاری با چین، اعضای ابتکار توسعه جهانی و همه شرکا، برای تقویت رکن توسعه سازمان ملل متحد، گسترش همکاری جنوب ـ جنوب، تحکیم چندجانبهگرایی واقعی و پیشبرد اهداف و اصول منشور ملل متحد تلاش کند.
از توجه شما سپاسگزارم.»