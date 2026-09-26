باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سیدحسین سیدصالحی کارشناس فوتبال و مربی سابق تیم فوتبال امید ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حذف تیم امید از بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: حذف تیم ملی امید قابل پیش‌بینی بود. زمانی که به عنوان مربی در کادر فنی تیم امید حضور داشتم، ساختار و شرایط بسیار خوبی برای این تیم ایجاد شده بود. در مرحله مقدماتی نیز توانستیم با صدرنشینی، امارات را در زمین خودش شکست دهیم و مقابل هنگ‌کنگ و گوام نیز به پیروزی برسیم و به عنوان تیم نخست راهی مرحله نهایی شویم.

وی افزود: متأسفانه اتفاقاتی رخ داد و در دیدار برابر لبنان، غیر فوتبالی بازی کردیم و شکست خوردیم. اگر آن اتفاقات رخ نمی‌داد، در شرایطی که برابر کره جنوبی و ازبکستان، دو قهرمان آسیا، حدود ۷۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم، می‌توانستیم شرایط متفاوتی داشته باشیم؛ اما به قول فوتبالی‌ها، «نشد که بشود».

مربی سابق تیم امید ادامه داد: تیمی که در اختیار حسین عبدی بود، از بهترین نفرات فوتبال ایران بهره می‌برد، اما متأسفانه ساختار و برنامه مشخصی نداشت. ما در این مسابقات به کره شمالی باختیم؛ تیمی که با توجه به غیبت برخی کشور‌ها به مسابقات دعوت شده بود، اما سال‌هاست روی فوتبال پایه خود کار می‌کند و حتی در رقابت‌های آسیایی توانسته بود تیم جوانان ایران را شکست دهد.

سیدصالحی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در فوتبال پایه ایران گفت: اگر می‌خواهیم فوتبال خوبی داشته باشیم، باید برنامه‌ریزی مدون داشته باشیم. متأسفانه فوتبال پایه ما شکل و ساختار لازم را ندارد و همین موضوع باعث شده تیم‌های ملی در رده‌های مختلف با مشکل مواجه شوند.

وی درباره عملکرد تیم امید در بازی‌های آسیایی نیز گفت: به نظرم در بخش ساختار دفاعی دچار مشکل بودیم. بازیکنان تخصصی در پست‌های خودشان به کار گرفته نشدند و حتی در بحث بازی‌سازی و مالکیت توپ نیز مشکل داشتیم و نتوانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم. با ادامه این شرایط، المپیک را هم از دست خواهیم داد و امیدوارم شرایط به شکلی تغییر کند که فوتبال ایران بتواند دوباره به روز‌های خوب خود بازگردد.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد: ما منابع انسانی فوق‌العاده‌ای در فوتبال داریم، اما به نظر من نگاه و اتاق فکر فدراسیون فوتبال مناسب نیست. آقای تاج کمک می‌کند، اما افراد دیگری نیز در مجموعه حضور دارند که بیشتر به دنبال مسائل دیگری هستند و سابقه حضور در میدان فوتبال را نداشته‌اند و همین موضوع کار را سخت می‌کند.

سیدصالحی با اشاره به شرایط تیم‌های پایه ایران گفت: تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید آن‌طور که باید و شاید شکل نگرفته‌اند. اگر می‌بینیم اسپانیا در رده بزرگسالان قهرمان جهان می‌شود، به این دلیل است که در رده‌های پایه نیز ساختار مشخصی ایجاد کرده و مسیر مشخصی را دنبال می‌کند. بازیکنان وقتی به تیم ملی بزرگسالان می‌رسند، محصول همان ساختار هستند، اما ما در رده‌های پایه باشگاهی و ملی، شکل مشخصی نداریم و نتوانسته‌ایم آموزش مناسبی ارائه کنیم.

وی آموزش را حلقه مفقوده فوتبال ایران دانست و اظهار داشت: آموزش حلقه مفقوده فوتبال ماست و هنوز نمی‌دانیم باید چه کاری انجام دهیم. البته نمی‌توان همه مشکلات را متوجه کادر فنی دانست و زیرساخت‌ها نیز اهمیت زیادی دارند، اما نوع آموزش بسیار مهم است. باید یک کارگروه مناسب تشکیل دهیم و با فکر و برنامه پیش برویم؛ در غیر این صورت باید مطمئن باشیم که سال‌ها از المپیک و قهرمانی آسیا عقب خواهیم ماند و این موضوع به فوتبال کشور ضربه می‌زند.

مربی سابق تیم امید خاطرنشان کرد: امیدوارم نگاه و تفکرمان نسبت به فوتبال تغییر کند و شرایطی فراهم شود که بتوانیم شکل بازی مناسبی داشته باشیم. تعریف فوتبال مشخص است و دیگر نمی‌توان به فوتبال سنتی و بازی مستقیم و بی‌برنامه تکیه کرد. فوتبال از دروازه خودی آغاز می‌شود و باید یک دروازه‌بان خوب داشته باشیم که توانایی بازی با پا و مشارکت در جریان بازی را داشته باشد.

سیدصالحی ادامه داد: رسیدن به این هدف مستلزم فراهم بودن زمینه‌های مناسب است. متأسفانه زمانی که زمین‌های خاکی و زمین‌های آموزشگاهی از فوتبال خالی شدند، ضربه بزرگی به فوتبال پایه وارد شد. از سوی دیگر، وقتی باشگاه‌ها نگاه جدی به تیم‌های پایه خود ندارند، مربیان خوب نیز کمتر به سمت کار در این رده‌ها می‌روند و در نتیجه نمی‌توانیم بازیکن‌سازی مناسبی داشته باشیم.

وی در پایان گفت: وقتی بازیکنان ملی به تیم بزرگسالان می‌رسند و با توجه به اینکه فیفادی‌های مناسبی نداریم و نمی‌توانیم بازی‌های تدارکاتی مختلفی برگزار کنیم، این موضوع نیز به تیم ملی آسیب می‌زند و نتیجه آن را در شرایط فعلی می‌بینیم که همچنان از بازیکنان باتجربه و مسن استفاده می‌کنیم. برای داشتن یک تیم ملی خوب، باید نگاه و نگرش خود را نسبت به فوتبال، سیستم و همه ابعاد آن تغییر دهیم.