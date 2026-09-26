فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور گفت: سربازان پدافند هوایی، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش، در پیامی به مناسبت چهارم مهرماه، روز سرباز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز، نقش‌آفرینی سربازان در مأموریت‌های پدافند هوایی را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، وفاداری و ایثار در دفاع از آسمان ایران اسلامی دانست.

متن پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهارم مهرماه، روز سرباز، فرصتی برای پاسداشت جوانانی است که با پوشیدن لباس مقدس سربازی، بخشی از مسئولیت دفاع از ایران اسلامی و تأمین امنیت مردم را بر عهده می‌گیرند؛ جوانانی که در کنار فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح، در عرصه‌های مختلف خدمت، برای انجام مأموریت‌های محوله تلاش می‌کنند.

در نیروی پدافند هوایی ارتش، سربازان در کنار کارکنان پایور، در سنگر‌های عملیاتی، فنی، دیده‌بانی، پشتیبانی و دیگر عرصه‌های مأموریتی حضور دارند و در حراست از آسمان کشور، نقش و سهمی ارزشمند ایفا می‌کنند.

جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر نشان داد که در لحظات سخت و سرنوشت‌ساز، ایمان، احساس مسئولیت و وفاداری به همرزمان و میهن است که جوانان این سرزمین را در میدان نگه می‌دارد.

در جریان این جنگ، یکی از سربازان نیروی پدافند هوایی که دوران خدمتش به پایان رسیده بود، با وجود آنکه می‌توانست به خانه و نزد خانواده خود بازگردد، تصمیم گرفت در کنار همرزمانش بماند. او در پاسخ به فرمانده خود گفت: «امروز زمان رفتن نیست؛ من برای چنین روزی آموزش دیده‌ام و نمی‌توانم همرزمانم را تنها بگذارم.»

او ماند و در کنار همرزمانش به دفاع از آسمان کشور ادامه داد و سرانجام در همین مسیر به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید سرباز و دیگر شهدای سرباز پدافند هوایی، نماد نسلی هستند که سربازی را تنها یک دوره خدمت ندانستند؛ بلکه آن را فرصتی برای ادای دین به میهن و دفاع از مردم تلقی کردند و در سخت‌ترین لحظات، عهد خود با ایران اسلامی و همرزمانشان را فراموش نکردند.

امروز نیز سربازان نیروی پدافند هوایی ارتش با بهره‌گیری از آموزش‌ها و تجربیات خود، در کنار کارکنان این نیرو به انجام وظایف و مأموریت‌های محوله مشغول‌اند و بی‌تردید خاطرات و تجربه این دوران، بخشی ماندگار از زندگی آنان و سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای سرباز، به‌ویژه شهدای سرباز نیروی پدافند هوایی ارتش در جنگ تحمیلی اخیر، فرا رسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان غیور، مؤمن و پرتلاش این نیرو و خانواده‌های محترم آنان تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به ایران اسلامی مسئلت دارم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش

سرتیپ علیرضا الهامی

برچسب ها: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ، سرباز
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