باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به طرح ایران(آتش بس هفت روزه) برای بازگشایی تنگه هرمز، این پیشنهاد را «عمل‌گرایانه و سازنده» توصیف کرد.

اولیانوف امروز شنبه در پیامی نوشت: «به نظر می‌رسد پیشنهاد ایران عمل‌گرایانه و سازنده باشد. ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد؟»

اولیانوف: روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روابط سازنده‌ای دارند

او اعلام کرد مسکو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان روابط و تماس‌های سازنده‌ای با یکدیگر دارند.

اولیانوف روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «با وجود برخی دشواری‌ها، روسیه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور سنتی تماس‌های نزدیک و سازنده‌ای با یکدیگر دارند.»

این اظهارات پس از دیدار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح شد.

گروسی این مذاکرات را «دیداری مهم و به‌موقع» توصیف کرد و گفت در این دیدار، فعالیت‌های جاری آژانس و همچنین «نقش نهاد‌های بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی در بحبوحه چالش‌های جهانی» مورد بررسی قرار گرفته است.

منبع: تاس