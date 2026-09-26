نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی از تکمیل فاز نخست بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند و اتمام عملیات اسکلت‌بندی این طرح طی دو ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - عزت اله حبیب زاده در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مرند با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی بودجه آذربایجان شرقی نسبت به سال گذشته اظهار کرد: باید از ظرفیت اعتبارات موجود برای تکمیل طرح‌های مهم و مورد نیاز شهرستان استفاده شود و بر روند اجرای طرح ها نظارت جدی صورت گیرد.

حبیب زاده با اشاره به احداث بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند افزود: این طرح که چندین سال راکد مانده بود یکی از نیاز‌های اصلی شهرستان و منطقه است و طبق برنامه فاز نخست عملیاتی آن شامل اجرای اسکلت ساختمان بیمارستان تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی همچنین بر نظارت بر عملکرد پیمانکاران تاکید کرد و گفت: تاخیر در اجرای طرح ها با توجه به تورم موجود، موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر و تضییع منابع و اعتبارات عمومی می‌شود و پیمانکاران باید طرح ها را در زمان مقرر به پایان برسانند.

حبیب‌زاده با قدردانی از مشارکت منطقه آزاد ارس و مجموعه راه و شهرسازی در اجرای آزادراه مرند ـ جلفا اظهار کرد: یکی از موانع تکمیل این مسیر وجود معارضان ملکی بود که با اختصاص ۲۲ میلیارد تومان زمین‌های مورد نیاز تملک شده و زمینه برای تکمیل آزادراه فراهم شده است.

برچسب ها: تکمیل بیمارستان ، کمیته برنامه ریزی
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تکمیل فاز نخست بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند تا دو ماه آینده
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