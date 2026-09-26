باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - منطقه حفاظتشده پلنگدره قم، واقع در ۵۰ کیلومتری جنوبغربی استان قم، بهعنوان یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش مرکز ایران شناخته میشود. در این منطقه تاکنون ۲۱ تا ۲۴ گونه پستاندار، ۵۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و ۲ گونه دوزیست شناسایی شده است.
گونههای شاخص منطقه حفاظت شده پلنگ دره
از پستانداران شاخص این منطقه میتوان به کل و بز، قوچ و میش، گرگ، روباه، شغال، گربه وحشی، کفتار، خرگوش و گراز اشاره کرد. گزارشهای میدانی نشان میدهد گرازها در این زیستگاه حضور فعال دارند.
ویژگیهای زیستگاهی پلنگ دره
پلنگدره با وسعت حدود ۳۱ تا ۳۴ هزار هکتار، از سال ۱۳۷۵ بهعنوان منطقه شکار ممنوع و از سال ۱۳۸۸ در فهرست مناطق حفاظتشده کشور قرار گرفت. وجود ۲۳ چشمه و عبور رودخانه قمرود از حاشیه آن، آب مورد نیاز حیاتوحش را در تمام فصول تأمین میکند. تاکنون ۴۲۰ گونه گیاهی در قالب ۸۰ تیره در این منطقه شناسایی شده که حدود ۲۰ درصد آنها خواص دارویی دارند.
چالشها و حفاظت
با وجود ارزش اکولوژیک بالا، این زیستگاه با تهدیدهایی نظیر خشکسالی، شکار غیرمجاز و چرای بیرویه دام مواجه است. در سالهای اخیر اقداماتی نظیر نصب دوربینهای تلهای، ایستگاههای پایش پلاکخوان و استفاده از پهپاد برای سرشماری و رصد دقیقتر حیاتوحش انجام شده است.
در ادامه تصاویری دیدنی ثبت شده از گله گرازها توسط عکاسان حیات وحش موسی مزینانیان و حسن شبان بابایی را مشاهده میکنید.