اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارش و روان آب ها در شهرستان کرج

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مهرور معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و شهرداران مناطق مربوطه از حوزههای آبخیز بالادست و حریم شهر کرج، از جمله حوضههای دره وسیه،آتشگاه،محمودآباد و عظیمیه، بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی وضعیت سازههای آبخیزداری، شناسایی نقاط پرخطر و تعیین اقدامات فوری و پیشگیرانه برای کاهش مخاطرات احتمالی سیلاب انجام شد.
مهرور در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت آمادگی پیش از آغاز بارشهای پاییزی و زمستانی اظهار کرد: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال افزایش روانآب، نقاط پرخطر باید پیش از وقوع بارندگی شناسایی و برای رفع نواقص و کاهش خطر آنها اقدام شود، چراکه هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از جبران خسارتهای ناشی از بحران است.
وی تقویت و بهسازی سیلبندها و زیرساختهای کنترل روانآب، مرمت و تکمیل سازههای آبخیزداری، لایروبی رودخانهها و انهار و پاکسازی مسیرهای عبور آب را ضروری دانست و افزود: با توجه به سابقه وقوع سیلاب در کرج، دستگاههای متولی و شهرداری ها باید پیش از آغاز بارشها نسبت به رفع نقاط حادثهخیز و تکمیل اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.
فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر نقش طرحهای آبخیزداری در کنترل روانآب گفت: اجرای این طرحها در ارتفاعات علاوه بر کاهش فرسایش خاک و انتقال رسوبات به پاییندست، موجب کنترل جریان آب و تقویت منابع آب زیرزمینی میشود و با توجه به قرار گرفتن شهر کرج در پاییندست حوزههای آبخیز، تداوم این اقدامات ضرورت دارد.
مهرور همچنین با تأکید بر اینکه مدیریت سیلاب مسئولیت یک یا دو دستگاه نیست، اظهار کرد: همه دستگاههای متولی باید در کوتاهترین زمان ممکن برنامههای عملیاتی خود را برای تثبیت و ایمنسازی حوزههای آبخیز شهری ارائه و اجرا کنند و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری برای کاهش خسارات احتمالی افزایش یابد.
وی تشکیل کارگروه ویژه سیلاب شهری با مشارکت دستگاههای مرتبط، بهویژه شهرداری ها، و همچنین پیشبینی پیوست بحران و ملاحظات پدافند غیرعامل در طرحهای عمرانی را ضروری دانست و خواستار رفع فوری نقاط حادثهخیز و آمادهسازی کانالها و مسیرهای عبور آب پیش از آغاز بارشها شد.