فرمانده انتظامی گیلان با گرامیداشت روز سرباز گفت: سربازان در خط مقدم تأمین نظم و امنیت کشور قرار دارند و خدمت آنان شایسته قدردانی و تکریم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسین حسن پور" در مراسم گرامیداشت روز سرباز که همزمان با هفته انتظامی و هفته دفاع مقدس در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، اظهار داشت: همه روزها، روز سرباز است، اما نامگذاری یک روز به این عنوان فرصتی برای تقدیر از این عزیزان و زحمات آنان است.
وی با اشاره به اینکه دوران سربازی یکی از ماندگارترین دوران زندگی هر فرد است، افزود: خاطرات دوران سربازی، چه تلخ و چه شیرین، تا سالها در ذهن افراد باقی میماند و خانوادههای سربازان نیز در این دوران با آنان همراه هستند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه برخی سربازان در نقاط صفر مرزی، مناطق دریایی و شرایط سخت خدمت میکنند، تصریح کرد:امنیت کشور مرهون تلاش و فداکاری همین سربازانی است که با وجود دشواریها، مسئولیت خود را با تعهد انجام میدهند.
سردار حسن پور ادامه داد: سرباز باید بداند که در دوران خدمت، هر لحظه احتمال بروز حوادث و تهدیدات وجود دارد و هدف اصلی او باید خدمت برای رضای خدا و صیانت از امنیت و آرامش مردم باشد.
وی با اشاره به شهدای انتظامی استان گیلان گفت: بخش قابل توجهی از شهدای انتظامی استان را سربازان تشکیل میدهند که در مسیر انجام وظیفه با رشادت و فداکاری جان خود را تقدیم کردند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به حوادث و تهدیدات سالهای اخیر و همچنین جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: در این مقاطع نیز سربازان در کنار کارکنان انتظامی در یگانها و محلهای خدمت خود حضور داشتند و برای حفظ امنیت، نظام و ارزشهای اسلامی به انجام وظیفه پرداختند که این حضور شایسته تقدیر است.
فرمانده انتظامی استان گیلان بر ضرورت افزایش تابآوری سربازان تأکید کرد و گفت: نظم و امنیت، زیرساخت انجام همه فعالیتها در جامعه است و سربازان در این مسیر نقش مهم و اثرگذاری دارند.
سردار حسن پور در پایان خطاب به سربازان حاضر در این مراسم گفت: درخواست من از تک تک شما این است که روزی که خدمتتان به پایان میرسد، با دلی شاد، خاطراتی خوب و احساس رضایت از انجام وظیفه، از دوران سربازی خداحافظی کنید. گفتنی است در پایان این مراسم از سربازان نمونه یگانهای انتظامی حاضر تجلیل به عمل آمد.
منبع: اطلاع رسانی پلیس