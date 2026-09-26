باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیأتمدیره سازمان هدفمندسازی یارانهها، از واریز ۷۳.۴ همت دیگر از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: این مبالغ امروز شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ به حساب گندمکاران واریز شد.
وی افزود: در این مرحله، با تأمین و تخصیص اعتبار ۷۳.۴ همت برای پرداخت مطالبات گندمکاران، واریز مبالغ انجام شد.
نوروزی با تشریح جزئیات این مرحله از پرداختها اظهار کرد: با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات گندمکارانی که از ابتدای فصل خرید تا ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند، به ۹۵ درصد رسید.
مدیرعامل و عضو هیأتمدیره سازمان هدفمندسازی یارانهها ادامه داد: همچنین با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات گندمکارانی که محصول خود را در بازه ۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ تحویل دادهاند، به ۹۵ درصد رسید.
وی تصریح کرد: میزان پرداخت مطالبات گندمکارانی که محصول خود را در بازه ۲۱ خرداد تا ۸ تیرماه ۱۴۰۵ به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند نیز با این مرحله از واریزی به ۹۵ درصد رسید.
نوروزی افزود: برای گندمکارانی که محصول خود را در فاصله ۹ تیر تا ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ تحویل دادهاند نیز با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات به ۸۲ درصد رسید.
وی در ادامه به پرداختهای جدید این دوره به گندمکارانی که محصول خود را در فاصله ۲۰ مرداد تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تحویل دادهاند اشاره کرد و گفت: با این مرحله از واریزی، میزان پرداخت مطالبات این گروه به ۳۰ درصد رسید.
نوروزی خاطرنشان کرد: پیش از این، مجموع پرداختی به گندمکاران کشور به ۲۷۵ همت رسیده بود و با واریز ۷۳.۴ همت جدید، مجموع پرداختی به کشاورزان گندمکار کشور به ۳۴۸.۴ همت رسید.
وی در پایان تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین نقدینگی مورد نیاز آنان انجام میشود و روند پرداخت سایر مطالبات نیز متناسب با تأمین و تخصیص منابع مالی در مراحل بعدی ادامه خواهد یافت.
منبع: سازمان هدفمندسازی یارانهها