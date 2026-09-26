شهروندخبرنگار ما از کمبود امکانات رفاهی در روستای الغور در شهرستان فریمان استان خراسان رضوی ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای الغور در شهرستان فریمان استان خراسان رضوی واقع شده است. این روستای کم برخوردار با وجود اینکه بیش از هفتاد دانش آموز دارد، اما از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و نیاز فوری به ایجاد کلاس جدید احساس می‌شود. از سوی دیگر زمستان در پیش است و اهالی روستا بخاطر اینکه روستایشان گاز کشی ندارد، نگران تامین نفت در سرما کوهستان منطقه هستند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن صادقی یونسی - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید