باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، واحدهای مرغداری این شهرستان با همت و همراهی ویژه در شرایط جنگی و با نظارتهای فنی بهینه کارشناسان این مدیریت و اداره دامپزشکی، موفق به تولید ۱۱ هزار و ۸۳۸ تن گوشت مرغ گرم آماده طبخ شدند؛ رقمی که نشان از جایگاه استراتژیک شهرستان شیراز در زنجیره تأمین پروتئین استان فارس دارد.
او گفت: در بازه زمانی ۶ ماهه نخست امسال، ۵ میلیون و ۶۶۴ هزار قطعه جوجهریزی طی ۱۴۰ مجوز در ۹۴ واحد مرغداری فعال شهرستان صورت گرفته است که این میزان، معادل حدود ۱۱ درصد از کل جوجهریزی استان فارس است.
میرزایی تصریح کرد: با اعمال شاخصهای فنی و کسر ۵ درصد تلفات نرمال در طول دوره پرورش، برآورد میشود که حدود ۵ میلیون و ۳۸۱ هزار قطعه به مرحله عرضه رسیده باشند که متوسط عملکرد تولید به ازای هر قطعه طیور باقیمانده، رقمی معادل ۲.۲۰ کیلوگرم را نشان میدهد که گویای عملکرد مطلوب مرغداریها در بهرهوری و کنترل دورههای پرورشی است.
او با اشاره به ظرفیتسنجی واحدهای تولیدی افزود: مرغداریهای فعال این شهرستان، دارای ظرفیت اسمی ۳ میلیون و ۵۶۱ هزار قطعه در هر دوره هستند که بستری پویا برای تولید به شمار میآید. مجموع جوجهریزی انجامشده در این مدت نشاندهنده گردش مناسب ظرفیتهای پرورشی با رعایت استانداردهای فنی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، به پایداری زنجیره تأمین نهادهها اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مؤلفههای کلیدی در تداوم تولید، تخصیص هدفمند و شفاف نهادههای دامی است. در همین رابطه، بیش از ۱۰ هزار تن نهاده شامل ۶ هزار و ۷۰۰ تن ذرت و ۳ هزار و ۳۰۰ تن کنجاله سویا از طریق ۴۱۰ خرید موفق در سامانه بازارگاه تأمین و میان واحدهای تولیدی شهرستان توزیع شد.
میرزایی به اجرای طرح خرید تضمینی مرغ به صورت قطعهبندیشده و منجمد با بستهبندی شرینگپک اشاره و تصریح کرد: در امسال این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان در شرایط نوسان بازار و برای تقویت ذخایر استراتژیک توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجرا شد. این سیاست حمایتی ضمن صیانت از سرمایه مرغداران و جلوگیری از ضرر و زیان آنان، نقش مؤثری در ایجاد ثبات پایدار در بازار گوشت سفید ایفا میکند.
او گفت: مدیریت جهاد کشاورزی با تداوم نظارت بر فرآیند جوجهریزی، پایش بیماریها و تسهیل در تأمین نهادهها، همه تلاش خود را جهت حفظ پایداری تولید و ثبات قیمتها در بازار مصرف در نیمه دوم امسال به کار خواهد بست.
منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز