باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی خود را برای حضور در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند که آبی‌پوشان پس از دیدار با تراکتور باید راهی قطر شوند تا برابر الغرافه قرار بگیرند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند یکی از نخستین آزمون‌های جدی استقلال در فصل جاری در یک دیدار خارج از خانه آسیایی باشد.

استقلال فصل جدید را با شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته آغاز کرده و در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند. با این حال، بازی در لیگ نخبگان آسیا شرایط متفاوتی دارد و شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برای عبور از دومین دیدار آسیایی خود باید با مجموعه‌ای از چالش‌های فنی و غیرفنی مواجه شوند.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استقلال پیش از سفر به قطر، فاصله کوتاه میان دیدار برابر تراکتور و مسابقه با الغرافه است. آبی‌پوشان ابتدا باید در هفته هشتم لیگ برتر به مصاف تراکتور بروند و تنها چند روز بعد در قطر به میدان بروند.

این شرایط باعث می‌شود کادر فنی استقلال علاوه بر برنامه‌ریزی برای مسابقه تراکتور، از همان ابتدا مسئله ریکاوری بازیکنان و مدیریت دقایق حضور آنها در زمین را نیز در نظر داشته باشد. بازی مقابل تراکتور می‌تواند از نظر فیزیکی فشار زیادی به بازیکنان وارد کند و استقلال برای مسابقه آسیایی فرصت زیادی برای بازیابی توان خود نخواهد داشت.

سفر به قطر نیز بخش دیگری از چالش‌های استقلال خواهد بود. آبی‌پوشان در صورت فراهم نشدن پرواز مستقیم از تبریز، باید از مسیر ترکیه راهی دوحه شوند؛ موضوعی که می‌تواند زمان بیشتری از برنامه آماده‌سازی تیم را به خود اختصاص دهد.

از سوی دیگر، بازی در خارج از خانه همواره شرایط متفاوتی نسبت به مسابقات داخلی دارد. استقلال باید علاوه بر مسائل فنی، با شرایط آب‌وهوایی و محیطی متفاوت و فشار هواداران تیم میزبان نیز کنار بیاید.

استقلال در این مسابقه با تیمی روبه‌رو خواهد شد که در فوتبال قطر از تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی برخوردار است. الغرافه در خانه می‌تواند با اتکا به مالکیت توپ و استفاده از فضای پشت خط دفاعی حریف، استقلال را تحت فشار قرار دهد و همین مسئله ضرورت تمرکز بالای خط دفاعی آبی‌پوشان را افزایش می‌دهد.

یکی از نقاط قوت استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل، عملکرد خط دفاعی بوده است. آبی‌پوشان توانسته‌اند در چند مسابقه دروازه خود را بسته نگه دارند و همین موضوع اعتمادبه‌نفس مدافعان را افزایش داده است. با این حال، دیدار مقابل الغرافه می‌تواند آزمون متفاوتی برای این ساختار دفاعی باشد؛ چرا که استقلال باید در خارج از خانه و مقابل تیمی که انگیزه زیادی برای کسب امتیاز دارد، همان نظم دفاعی را حفظ کند.

در کنار عملکرد دفاعی، مسئله گلزنی نیز می‌تواند در این مسابقه تعیین‌کننده باشد. استقلال در برخی از بازی‌های این فصل برای رسیدن به گل با دشواری‌هایی روبه‌رو شده و در چنین مسابقاتی از دست دادن موقعیت‌ها می‌تواند هزینه زیادی برای تیم داشته باشد.

آبی‌پوشان اگر بخواهند از قطر با امتیاز یا پیروزی خارج شوند، باید از موقعیت‌های محدود خود بهترین استفاده را ببرند. حضور بازیکنانی مانند یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی و سایر مهره‌های هجومی می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده داشته باشد.

دیدار با الغرافه را می‌توان از این منظر یکی از آزمون‌های مهم استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل دانست. آبی‌پوشان باید در فاصله کوتاهی دو بازی دشوار را پشت سر بگذارند و عملکرد آنها در این مقطع می‌تواند میزان آمادگی تیم برای حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان را مشخص کند.

استقلال اکنون علاوه بر حفظ روند خود در فوتبال ایران، به دنبال تثبیت جایگاهش در رقابت‌های آسیایی است و بازی با الغرافه نخستین آزمون جدی این تیم در یک مسابقه خارج از خانه آسیایی خواهد بود؛ آزمونی که مدیریت خستگی، حفظ ساختار دفاعی و استفاده از فرصت‌های گلزنی در آن اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.