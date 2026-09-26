باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طیبی و حسن عجمی در پرتاب وزنه دوومیدانی پرداختند که در پایان طیبی به مدال طلا دست پیدا کرد و عجمی نیز پنجم شد.

طیبی با پرتابی به میزان ۲۰.۸۱ متر، ضمن شکستن رکورد بازی‌های آسیایی، به مقام قهرمانی رسید.

حسن عجمی در رده پنجم ایستاد.

عملکرد دو پرتابگر وزنه تیم ملی ایران بدین شرح است:

محمدرضا طیبی:

پرتاب اول: ۲۰.۳۰ متر

پرتاب دوم: ۲۰.۸۱

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: ۲۰.۶۰

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: ۲۰.۴۸



حسن عجمی:

پرتاب اول: ۱۸.۶۱ متر

پرتاب دوم: ۱۹.۳۷

پرتاب سوم: خطا

پرتاب چهارم: خطا

پرتاب پنجم: خطا

پرتاب ششم: خطا

دو پرتابگر ایران در فینال این ماده به با ۱۱ ورزشکار دیگر رقابت کردند.