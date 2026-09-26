مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانواده و کم شدن میزان مراجعه به بیمارستان‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- محسن محمدی مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر در کشور‌های پیشرفته حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز بیماری بر درمان عارضه‌ها ارجحیت دارد و این کار سبب کاهش هزینه‌های تحمیلی بر حوزه سلامت و خانواده‌ها خواهد شد. 

به گفته وی اکنون نظام سلامت دنیا از درمان نگری به‌سمت پیشگیری رفته است؛ پیشگیری سبب شده تا میزان مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش پیدا کند.

محمدی تصریح کرد: تیم بهداشت محیط عوامل خطر ساز در انسان را شناسایی و این عوامل را کنترل خواهد کرد. عواملی مانند مواد شیمیایی، آب، غذا و پسماند فاضلاب از جمله فاکتور‌های مهم در ارتقای بهداشت محیط محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: آلودگی هوا سبب بروز بیماری‌های مختلف شده و یکی از مسائل اصلی در کلان شهر‌ها است. دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف باید سهم خودشان را در رفع آلودگی هوا در کشور ایفا کنند. 

وی تاکید کرد: در حال حاضر موضوع بهداشت محیط و پیشگیری از بیکاری‌ها یکی از مولفه‌های توسعه پایدار در کشور‌های پیشرفته محسوب می‌شود.

برچسب ها: پیشگیری ، نظام سلامت
خبرهای مرتبط
۴۰ درصد سرطان‌ها قابل پیشگیری است
راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان + فیلم
ضرورت آموزش خود مراقبتی برای بیماران بعد از ترخیص
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کارگروه اجرای منویات رهبری در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود/ برخورد بدون اغماض با مدارس متخلف
پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانواده و کم شدن میزان مراجعه به بیمارستان می‌شود
ظرفیت تولید دارو‌های بیولوژیک و های‌تک در کشور وجود دارد
وقتی توانبخشی به بازی تبدیل می‌شود؛ تجهیزات هوشمند، تمرین‌های درمانی را هدفمند می‌گیرند + فیلم
آخرین اخبار
کارگروه اجرای منویات رهبری در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود/ برخورد بدون اغماض با مدارس متخلف
ظرفیت تولید دارو‌های بیولوژیک و های‌تک در کشور وجود دارد
پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانواده و کم شدن میزان مراجعه به بیمارستان می‌شود
وقتی توانبخشی به بازی تبدیل می‌شود؛ تجهیزات هوشمند، تمرین‌های درمانی را هدفمند می‌گیرند + فیلم
وقتی هوش مصنوعی فروشنده می‌شود؛ CRM بومی وارد مرحله تازه‌ای شد
سهم اقتصاد دیجیتال در ایران به ۷.۱ درصد رسید
ویژگی‌های کلیدی iOS ۲۷: کنترل‌های والدین منعطف‌تر و ابزار‌های جدید هوش مصنوعی
رقابت ۸ کشور در بازی‌های بین‌المللی فضایی در مرکز نوآوری اسکولکوو مسکو
کشف مکانیسم آسیب رگ‌های خونی در آلزایمر
دستگاه جدید متا برای دسترسی کاربران به دستیار هوش مصنوعی بدون نیاز به گوشی 
تلسکوپ هاب دویست‌هزارمین دور گردش به دور زمین را تکمیل کرد
توسعه اقتصاد دیجیتال بدون سیاست‌سنجی و شرکت‌های لنگر به نتیجه نمی‌رسد
تولید واکسن آبزیان با فناوری ایرانی
روشی ایمن و مؤثر برای کاهش فشار خون
مدارس تراز ؛ سامانه‌ای برای پایش، ارزیابی و مدیریت داده‌محور مدارس
مگس پران و آسیب جدی به شبکیه
وقتی محیط آموزشی، روحِ معلول را فرسوده می‌کند
سهمیه شیرخشک نوزادان فروشی نیست/ کنترل جدی بر عرضه خارج از شبکه