باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم- محسن محمدی مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر در کشورهای پیشرفته حفظ سلامتی و پیشگیری از بروز بیماری بر درمان عارضهها ارجحیت دارد و این کار سبب کاهش هزینههای تحمیلی بر حوزه سلامت و خانوادهها خواهد شد.
به گفته وی اکنون نظام سلامت دنیا از درمان نگری بهسمت پیشگیری رفته است؛ پیشگیری سبب شده تا میزان مراجعه به بیمارستانها کاهش پیدا کند.
محمدی تصریح کرد: تیم بهداشت محیط عوامل خطر ساز در انسان را شناسایی و این عوامل را کنترل خواهد کرد. عواملی مانند مواد شیمیایی، آب، غذا و پسماند فاضلاب از جمله فاکتورهای مهم در ارتقای بهداشت محیط محسوب میشوند.
وی بیان کرد: آلودگی هوا سبب بروز بیماریهای مختلف شده و یکی از مسائل اصلی در کلان شهرها است. دستگاهها و سازمانهای مختلف باید سهم خودشان را در رفع آلودگی هوا در کشور ایفا کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر موضوع بهداشت محیط و پیشگیری از بیکاریها یکی از مولفههای توسعه پایدار در کشورهای پیشرفته محسوب میشود.