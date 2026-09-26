باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه راهبردها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت را باید در کنار بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی دید؛ جایی که اتحاد و حفظ وحدت، یکی از اصول اساسی در منظومه فکری امام شهید انقلاب بود؛ تا آنجا که ایشان حتی در آخرین سخنرانی عمومی خود در جمع مردم نیز بر این اصل تأکید کردند.

بررسی پیام‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از آغاز زعامت ایشان نشان می‌دهد که وحدت ملی از پرتکرارترین توصیه‌های ایشان به مردم، نخبگان و مسئولان بوده است؛ توصیه‌ای که در مقاطع مختلف، با تعابیری همچون نعمت عظیم، اتحاد مقدس و مهم‌ترین عامل پیروزی تبیین شده و همواره در پیوند با حفظ استقلال، امنیت و قدرت ملی قرار داشته است.

نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر همین معنا تأکید داشت: «باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملّت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصّی پیدا میکند، خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف‌نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد.»

اما این مجموعه راهبردها و توصیه های رهبر معظم انقلاب را باید در کنار بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار دهیم؛ جایی که اتحاد و حفظ وحدت به عنوان یک اصل اساسی در منظومه فکری امام شهید انقلاب بوده است.

وحدتی که باید پیروزی را حفظ کند

امام شهید در آخرین و ماندگار ترین دیدار مردمی شان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، پس از اشاره به شکست اهداف دشمن و حضور گسترده مردم، مسئله را از سطح «پیروزی» به مرحله «حفظ پیروزی» منتقل کردند و فرمودند: «خب آنچه پیش آمد، شکست دشمن و پیروزی ملّت ایران بود؛ این، معلوم و مشخّص است. بعد هم که آن راه‌پیمایی عجیب بیست‌و‌دوّم دی و بعد هم بیست‌و‌دوّم بهمن که واقعاً آیت الهی بود این حرکت عظیم و متراکم مردم. این [یک] سیاست. سیاستهای بعدی هم هست.‌ بنده نمیخواهم به طور قاطع بگویم، لکن میخواهم بگویم ملّت ایران که توانسته از بدخواهی دشمن و‌ توطئه‌ی دشمن این‌جور پیروز بیرون بیاید، این پیروزی را باید حفظ کند که آن هم با آمادگی است، با هوشیاری است، با اتّحاد ملّی است.»

اتحاد؛ سرمایه‌ای که دشمن برای شکستن آن طراحی می‌کند

رهبر شهید انقلاب اسلامی چند روز پیش از آن نیز در پیامی خطاب به ملت ایران به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، نسبت میان اتحاد و قدرت ملی را صریح‌تر بیان کردند: «مأیوس‌بودن دشمن با اتّحاد شماست، با قدرت فکر و اراده‌ی شماست، با انگیزه‌ی شماست، با ایستادگی در مقابل وسوسه‌های دشمن است. اینها قدرت ملی را تشکیل می‌دهد.»

همین نگاه در بیانات دیگری نیز با صراحت بیشتری دیده می‌شود؛ جایی که ایشان تأکید می‌کنند: «این اتحاد ملی، این یکپارچگی مردم همچنان وجود دارد و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل آن مسئول هستیم.»

۱۴۰۴/۰۷/۰۱

چرا دشمن سراغ اتحاد ملی می‌رود؟

رهبر شهید انقلاب اسلامی در بیانات شان در روز میلاد امیرالمؤمنین(ع) و سالگرد شهید سلیمانی، جنگ نرم، شبهه‌سازی و شایعه‌سازی را در همین چارچوب توضیح دادند: «خب، بنابراین مراقب جنگ نرم باید بود، مراقب شبهه‌سازی دشمن باید بود، مراقب شایعه‌سازی دشمن باید بود. این پولهایی که خرج میشود ــ میلیاردها خرج میشود ــ برای فلان تلویزیون، فلان رادیو، فلان مرکز اطّلاع‌رسانی و مانند اینها، و علیه ایران دائماً حرفهای دروغ و خلاف منتشر میکنند، این بی‌جهت نیست، این با یک استدلال بسیار مهمّی است؛ میخواهند داخل کشور را ضعیف کنند. دیدند که در جنگ دوازده‌روزه اتّحاد ملّت، معجزه‌آفرین بود، میخواهند این اتّحاد را به هم بزنند. مردم ایران مراقب باشند. مهم‌ترین مسئله، توجّه به دشمنی دشمن و توجّه به اتّفاق و اتّحاد داخلی و درونی است؛ اَشِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم.»

۱۴۰۴/۱۰/۱۳

اتحاد مقدس، نه حذف اختلاف سلیقه

ایشان در ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ تصریح کردند: «حرف من این است که این را حفظ کنید؛ همه این را نگه دارند؛ روزنامه‌نگار یک جور، قاضی یک جور، مسئول دولتی یک جور، روحانی یک جور، امام جمعه یک جور. هر کسی یک وظیفه‌ای دارد در قبال این حالت؛ این را نگه دارند. این با اختلاف سلیقه‌ی سیاسی منافات ندارد، با اختلاف وزن مذهبی منافات ندارد. این، در کنار هم ایستادنِ برای دفاع از یک حقیقت است؛ دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیز است.»

تجربه جنگ؛ آشکار شدن کارکرد واقعی اتحاد

رهبر شهید انقلاب اسلامی در سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران نیز، اتحاد مردم را یکی از عوامل ناکامی آمریکا در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه معرفی کردند:

«مطلب دوّم اینکه در این جنگ دوازده‌روزه، آمریکا بشدّت ضرر کرد؛ آخرین تسلیحات و پیشرفته‌ترین تسلیحات را در آفند و پدافند به کار برد: از زیردریایی‌هایش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگنده‌اش استفاده کرد، از پیشرفته‌ترین پدافندش استفاده کرد امّا نتوانست به آنچه میخواهد برسد. او میخواست ملّت ایران را فریب بدهد، ملّت ایران را به دنبال خودش بکشد، قضیّه بعکس شد؛ همان‌طور که گفتم اتّحاد ملّت ایران در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستند به معنای واقعی کلمه طرف را ناکام کنند.»

۱۴۰۴/۰۹/۰۶

پس از آن نیز بر استمرار این وضعیت تأکید کردند: «امروز مردم متّحدند. اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقه‌ی سیاسی، اجتماعی وجود دارد لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متّحدند. این اتّحاد به ضرر آنها است، این اتّحاد مانع تجاوز و تعرّض آنها است؛ این را میخواهند از بین ببرند. مراقب این باشید.»

«اتحاد مقدس»؛ یک مسئولیت عمومی

در مراسم عزاداری شهادت امام رضا(ع) نیز، دامنه مسئولیت حفظ این اتحاد را صرفاً متوجه مردم یا مسئولان نکردند و طیفی از کنشگران اجتماعی و رسانه‌ای را مخاطب قرار دادند: «اهل بیان، اهل قلم، آنهایی که حرف میزنند، آنهایی که مینویسند، آنهایی که تحقیق میکنند، آنهایی که توییت میزنند، بفهمند چه کار میکنند. این اتّحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده‌های مردم نباید خدشه‌دار بشود. امروز بحمدالله اتّحاد وجود دارد. این اتّحاد را مردم حفظ کنند. مسئولان کشور بخصوص مسئولان سه قوّه که بحمدالله امروز آنها هم در کمال اتّحاد و همدلی دارند با هم کار میکنند، این را حفظ کنند.»

۱۴۰۴/۰۶/۰۲

این مفهوم، ریشه در منظومه امامان انقلاب دارد

ایشان در دیدار نوروزی اقشار گوناگون مردم در سال ۱۴۰۳ فرمودند: «همه‌ ما وظیفه داریم که وحدت ملّی را، اتّحاد مردم را، اتّحاد مردم و مسئولین را حفظ کنیم؛ روزبه‌روز آن را تقویت کنیم؛ این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اوّل بوده است.»

۱۴۰۳/۰۱/۰۱

و در بیانی از سال ۱۳۶۸، بر نسبت میان اتحاد و توان ملت برای تحقق آرمان‌های بزرگ تأکید کردند: «تا شما ملت ايران، اين اتحاد و آمادگى براى انجام كارهاى بزرگ را داريد، همه‌ى آرزوهاى انبيا و اوليا(ع) به دست شما قابل عمل است.»

۱۳۶۸/۰۴/۰۸

از پیروزی تا حفظ پیروزی

به گفته کارشناسان، جمع‌بندی این بیانات، یک خط اصلی را آشکار می‌کند. در منطق رهبر شهید انقلاب اسلامی، ملت ایران تنها با عبور از تهدید به پیروزی نمی‌رسد؛ بلکه باید بتواند پس از پیروزی، انسجام خود را حفظ کند تا دشمن نتواند نتیجه میدان را در عرصه دیگری جبران کند.

منبع: فارس