نیما رستم پور بدمینتون باز کشورمان با قبول شکست مقابل نماینده میزبان از دور رقابت‌ها حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های بدمینتون انفرادی مردان و زنان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (شنبه) مسابقات در سالن ایچینومیا برگزار شد و پس از حذف آیسان شوریده، نیما رستم‌پور نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نیما رستم‌پور در دور سوم رقابت‌های انفرادی مردان به مصاف کودای نارائوکو از ژاپن رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ مغلوب حریف خود شد تا از دور مسابقات کنار برود.

رستم‌پور پیش از این و پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف کشیتیز خانال از نپال رفت و در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۹ مقابل این حریف به برتری رسید.

آیسان شوریده نیز در رقابت‌های انفرادی زنان در دیدار مقابل آکانه یاماگوچی، دارنده سه مدال جهانی انفرادی از ژاپن، در دو ست و با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بهادر زکی‌زاده هدایت ملی‌پوشان کشورمان را در رقابت‌های بدمینتون بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا برعهده دارد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، بدمینتون ، بدمینتون باز
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