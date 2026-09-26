باشگاه خبرنگاران جوان - محمدهادی طهرانی‌مقدم اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری امسال که با شعار «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای باز طراحی گردشگری» برنامه‌ریزی شده است، تعداد ۹ پروژه بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۹۲۵۵ میلیارد ریال در شهرستان‌های چابهار، زرآباد، زاهدان، سراوان افتتاح می‌شود که با بهره برداری این پروژه‌ها زمینه اشتغال ۱۶۵ نفر فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان افزود: این پروژه‌ها شامل افتتاح هتل در شهرستان چابهار با حجم سرمایه‌گذاری یک و نیم همت، مجتمع گردشگری اکوکمپ زرآباد، سه سفره‌خانه سنتی و یک مجتمع گردشگری در زاهدان، فاز دوم پروژه گردشگری چیکو چابهار، مجتمع گردشگری پاکباز و سفره‌خانه سنتی نیکخواه در سراوان می‌باشد.

او ادامه داد: در همین راستا نیز ۸ پروژه بخش دولتی در شهرستان‌های نیمروز، هامون، کنارک، زرآباد، دشتیاری و زهک با اعتبار بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید که شامل برج‌های نوری کوه‌خواجه و هامونک، محوطه‌سازی حیاط مرکزی و سایبان چادری کوه‌خواجه شهرستان هامون، پرتابل خدمات بهداشتی و نمازخانه و غرفه صنایع دستی در بندر تنگ، درک و گواتر شهرستان دشتیاری و همچنین کمپ گردشگری ورود قلعه‌نو شهرستان زهک می‌باشد.

به گفته طهرانی‌مقدم، کلنگ‌زنی ۵ پروژه گردشگری ویژه بخش دولتی در شهرستان‌های کنارک، چابهار، هیرمند و چابهار با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز از دیگر اقداماتی است که در این هفته اجرایی و کلنگ ایجاد آنها به زمین زده خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: این کلنگ زنی‌ها شامل دو مجتمع گردشگری در کنارک و چابهار، یک مهمانپذیر در هیرمند، یک هتل در تیس و فاز ۳ مجتمع گردشگری چیکو در شهرستان چابهار است که در مجموع نیز پس از افتتاح، زمینه اشتغال ۱۸۱ نفر را در استان فراهم خواهند کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان وبلوچستان ادامه داد: در مجموع طی هفته گردشگری امسال ۱۵۸ برنامه، اجرایی می‌شود که شامل برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مختلف ویژه فعالان گردشگری و تاسیسات و اقامت‌های گردشگری و جوامع محلی، جشنواره‌های غذا و خوراک اقوام و ملل، تجلیل از فعالان گردشگری و همچنین اعضای ستاد خدمات سفر‌های نوروزی، نمایشگاه عکس گردشگری می‌باشد.

او تصریح کرد: رونمایی از کتاب دیجیتالی فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری، برگزاری مسابقه کشتی کچ‌گردان و تور‌های خبری گردشگری، مسابقات بومی محلی، جشنواره‌های گردشگری و میوه‌های گرمسیری و... نیز از جمله دیگر برنامه‌هایی است که در این هفته اجرایی خواهد شد.

به گفته طهرانی‌مقدم، در حال حاضر ۱۹۵ واحد مرتبط با حوزه گردشگری شامل مجتمع‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در استان فعال است که شامل ۷ خانه مسافر، ۱۷ هتل، ۱۸ مهمانپذیر، ۸ سفره خانه سنتی، ۴ هتل آپارتمان، ۲۲ دفتر خدمات مسافرتی، ۷۷ بومگردی، یک مرکز تفریحی و ۴۱ مجتمع گردشگری است که در این تاسیسات تعداد هزار و ۱۷۳ نفر در حوزه گردشگری مشغول به فعالیت می‌باشند.

منبع میراث فرهنگی و گردشگری استان