باشگاه خبرنگاران جوان - آش برویشین کردی از غذاهای سنتی و خوشطعم مناطق کردنشین که با بافتی غلیظ و طعمی دلنشین، گزینهای مناسب برای روزهای پاییزی به شمار میرود و میتواند با مواد اولیه ساده، گرما و عطر غذاهای سنتی را به سفره خانواده بیاورد.
برویشین که در برخی منابع با نام برویشین کردی نیز شناخته میشود، از آشهای محلی مناطق کردنشین ایران است. پایه اصلی این غذا بلغور گندم است و در دستورهای خانگی، موادی مانند عدس، نخود، پیاز، زردچوبه، فلفل و ادویههای معطر نیز به آن اضافه میشود. ترکیب حبوبات و غلات، بافتی غلیظ و طعمی دلچسب به آش میدهد و آن را به غذایی مناسب برای یک وعده خانگی تبدیل میکند.
یکی از ویژگی های این آش امکان تغییر مواد اولیه با توجه به ذائقه خانواده است. برخی افراد آش را با غلظت بیشتر میپسندند و برخی ترجیح میدهند آب بیشتری داشته باشد. همچنین میتوان میزان ادویه، روغن و حبوبات را متناسب با سلیقه و نیاز غذایی اعضای خانواده تنظیم کرد. در تهیه این غذا، پخت آرام و زمان کافی برای نرم شدن بلغور و حبوبات اهمیت دارد.
برای تهیه آش برویشین در خانه، میتوان از مواد زیر استفاده کرد. این اندازهها برای حدود چهار نفر مناسب است و با توجه به تعداد افراد قابل تغییر خواهد بود.
بلغور گندم: ۱ پیمانه
عدس: نصف پیمانه
نخود: نصف پیمانه
پیاز: ۲ عدد متوسط
زردچوبه: ۱ قاشق چایخوری
فلفل و نمک: به میزان لازم
روغن: ۲ قاشق غذاخوری
آب: حدود ۶ تا ۸ پیمانه
این فهرست یک دستور پیشنهادی خانگی است. مقدار آب، ادویه و حبوبات را میتوان بر اساس نوع بلغور، زمان پخت و غلظت دلخواه تنظیم کرد.
در برخی دستورها ممکن است از سبزی آش، نعناع خشک یا مواد دیگری نیز استفاده شود. با این حال، برای تهیه یک برویشین ساده، بلغور گندم و حبوبات به همراه پیاز و ادویههای پایه، مواد اصلی و در دسترستری هستند.
پیش از شروع پخت، نخود را به خوبی بشویید و چند ساعت در آب خیس کنید. بهتر است آب خیساندن نخود را در فاصلههای مناسب عوض کنید. این کار به نرم شدن حبوبات کمک میکند و زمان پخت را کاهش میدهد. بلغور گندم را نیز بشویید و در صورت تمایل برای مدتی کوتاه در آب قرار دهید تا دانهها کمی نرم شوند.
عدس نسبت به نخود زمان پخت کوتاهتری دارد و معمولا نیازی به خیساندن طولانی ندارد. با این حال شستن آن پیش از پخت ضروری است. آمادهسازی جداگانه مواد، باعث میشود هر کدام در زمان مناسب به قابلمه اضافه شوند و در پایان، بافت آش یکدستتر باشد.
نخود خیسخورده را در قابلمهای با آب تازه بریزید و روی حرارت قرار دهید. اجازه دهید نخود بپزد تا نرم شود. اگر نخود به خوبی خیس نخورده باشد، ممکن است زمان بیشتری برای پخت نیاز داشته باشد. پس از نرم شدن نسبی نخود، بلغور گندم و عدس را اضافه کنید.
در این مرحله باید مقدار آب به اندازهای باشد که مواد به راحتی در قابلمه حرکت کنند. پس از جوش آمدن، حرارت را کاهش دهید و اجازه دهید بلغور و حبوبات به آرامی بپزند. هم زدن منظم از چسبیدن مواد به کف قابلمه جلوگیری میکند و به ترکیب بهتر دانهها کمک خواهد کرد.
پیازها را نگینی خرد کنید و در تابهای با روغن تفت دهید تا سبک و طلایی شوند. سپس زردچوبه و مقدار کمی فلفل اضافه کنید و مواد را هم بزنید تا عطر ادویهها آزاد شود. بخشی از پیاز داغ را میتوان برای داخل آش و بخشی را برای تزئین روی آن کنار گذاشت.
پیاز داغ در آش برویشین نقش مهمی در طعم نهایی دارد. اگر خانواده به غذای کمروغن علاقه دارد، میتوان مقدار روغن را کاهش داد و پیاز را با حرارت ملایم آماده کرد. افزودن ادویهها نیز بهتر است متناسب با ذائقه اعضای خانه باشد، بهویژه اگر کودکان قرار است از آش استفاده کنند.
وقتی نخود، عدس و بلغور کاملا نرم شدند، پیاز داغ و ادویهها را به قابلمه اضافه کنید. مواد را بهآرامی هم بزنید تا طعم پیاز و ادویه در تمام آش پخش شود. در صورت نیاز، مقداری آب جوش اضافه کنید تا آش به غلظت دلخواه برسد.
آش برویشین باید روی حرارت ملایم به پخت ادامه دهد تا مواد کاملا با هم ترکیب شوند. در این زمان بلغور آب جذب میکند و آش غلیظتر میشود. اگر غذا بیش از حد سفت شد، اضافه کردن آب جوش به صورت تدریجی میتواند به تنظیم بافت کمک کند.
پخت آش با حوصله اهمیت زیادی دارد. حرارت زیاد ممکن است باعث ته گرفتن غذا یا خشک شدن سریع آب آن شود. استفاده از قابلمه مناسب و هم زدن هر چند وقت یکبار، به نتیجه بهتر کمک میکند.
برای خوش طعمتر شدن آش برویشین، میتوان از پیاز داغ تازه، زردچوبه و فلفل به اندازه مناسب استفاده کرد. اگر دوست دارید طعم آش ملایمتر باشد، بهتر است مقدار فلفل را کاهش دهید و از ادویههای تند کمتر استفاده کنید. برخی خانوادهها نیز از نعناع خشک یا سبزیهای معطر در کنار پیاز داغ استفاده میکنند.
یکی از نکات مهم در تهیه آش، توجه به مقدار آب است. اگر آب بیش از حد باشد، آش رقیق میشود و اگر آب کم باشد، احتمال چسبیدن مواد به کف قابلمه افزایش پیدا میکند. بهتر است آب را در چند مرحله اضافه کنید و اجازه دهید غذا به آرامی به غلظت مورد نظر برسد.
همچنین میتوان با توجه به ذائقه خانواده، مقدار حبوبات را تغییر داد. افزایش عدس یا نخود، بافت آش را متفاوت میکند و ممکن است زمان پخت را نیز تغییر دهد. بهتر است هر بار که دستور را تغییر میدهید، میزان آب و زمان پخت را هم متناسب با آن تنظیم کنید.
بلغور گندم و حبوبات از مواد غذایی هستند که میتوانند بخشی از نیاز بدن به انرژی، فیبر و برخی مواد مغذی را تأمین کنند. غلات کامل و حبوبات در یک الگوی غذایی متنوع جایگاه مهمی دارند و مصرف آنها به عنوان بخشی از برنامه غذایی متعادل توصیه میشود.
آش برویشین به دلیل داشتن بلغور گندم و حبوبات، میتواند غذایی سیرکننده باشد. با این حال ارزش غذایی نهایی آن به مقدار روغن، نوع غلات، میزان حبوبات و مواد همراه بستگی دارد. اضافه کردن روغن زیاد یا مصرف آش در کنار خوراکیهای پرکالری، میزان انرژی دریافتی را افزایش میدهد.
برای یک وعده متعادل، میتوان آش را همراه با سبزی خوردن، ماست یا مقدار مناسبی نان سرو کرد. این ترکیب به خانواده کمک میکند تا در کنار غذای سنتی، از گروههای غذایی متنوعتری نیز استفاده کند.
برای تهیه آش برویشین، شستن حبوبات و بلغور پیش از پخت ضروری است. همچنین باید از آب سالم و ظروف تمیز استفاده کرد. حبوبات و غلات خام ممکن است آلودگیهایی داشته باشند و پخت کامل، بخش مهمی از ایمنی غذایی است.
اگر مقدار زیادی آش آماده میکنید، بهتر است آن را در ظرفهای کوچکتر تقسیم کنید تا سریع تر خنک شود و سپس در یخچال قرار دهید. باقیمانده غذا را مدت طولانی در دمای اتاق رها نکنید. هنگام مصرف دوباره آش را به خوبی گرم کنید و در صورت تغییر بو، رنگ یا ظاهر، از خوردن آن خودداری کنید.
منبع: ایرنا