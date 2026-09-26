باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی وقوع انفجاری در استان خیبر پختونخوا در شمال‌غرب پاکستان، ۱۱ نفر کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.

گفته شده گروه «تحریک طالبان پاکستان» مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.

استان خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان قرار دارد و منطقه‌ای است که بار‌ها شاهد حملاتی از این دست بوده است. نیرو‌های امنیتی و پلیس پاکستان، از جمله افرادی هستند که در حملات مرتبط با این گروه، اغلب هدف قرار می‌گیرند.

تحریک طالبان پاکستان یک گروه مسلح مستقر در منطقه مرزی بین دو کشور است و عمدتاً در شمال‌غرب پاکستان فعالیت می‌کند. این گروه از سال ۲۰۰۷ با هدف مقابله با دولت پاکستان شکل گرفت و در سال‌های اخیر حملات آن در مناطق نزدیک به مرز افغانستان افزایش یافته است.

مقامات پاکستانی می‌گویند که اعضای این گروه از پناهگاه‌هایی در خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند؛ اما طالبان افغانستان این موضوع را رد کرده است.

منبع: رویترز