دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران مشکلی برای همراهی تیمش در دو بازی مهم مقابل تراکتور در لیگ برتر و الغرافه در لیگ نخبگان آسیا ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - حبیب فرعباسی که در تمام دیدار‌های این فصل استقلال درون دروازه این تیم قرار داشته، پس از مصدومیتی که در دیدار برابر السد قطر برایش به وجود آمد، حالا به شرایط حضور در مسابقه رسیده و در صورت تأیید کادر پزشکی می‌تواند مقابل تراکتور بار دیگر سنگربان آبی‌پوشان باشد.

فرعباسی در شرایطی خود را برای دیدار حساس استقلال برابر تراکتور آماده می‌کند که مصدومیت او در بازی با السد، این نگرانی را ایجاد کرده بود که نتواند در هفته هشتم لیگ برتر تیمش را همراهی کند. با این حال، روند بهبودی او بهتر از پیش‌بینی‌های اولیه پیش رفته و دروازه‌بان استقلال شانس حضور در این مسابقه را دارد.

دروازه‌بان استقلال از ابتدای فصل جایگاه شماره یک را در اختیار داشته و در تمامی مسابقات تیمش به میدان رفته است. به همین دلیل، بازگشت او در مقطع فعلی برای کادر فنی استقلال اهمیت زیادی دارد؛ به‌خصوص اینکه آبی‌پوشان در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع فصل قرار گرفته‌اند و پس از دیدار با تراکتور باید در لیگ نخبگان آسیا به مصاف الغرافه بروند.

حضور فرعباسی مقابل تراکتور می‌تواند برای او علاوه بر بازگشت به میادین پس از مصدومیت، فرصتی برای حفظ جایگاهش در ترکیب اصلی استقلال باشد. او که تاکنون انتخاب اول سهراب بختیاری‌زاده برای حراست از دروازه استقلال بوده، حالا می‌خواهد با عبور از مصدومیت، همچنان شماره یک آبی‌پوشان باقی بماند.

البته برنامه استقلال تنها به دیدار برابر تراکتور محدود نمی‌شود. این تیم پس از بازی هفته هشتم لیگ برتر باید راهی قطر شود تا در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا مقابل الغرافه قرار بگیرد و فرعباسی نیز امیدوار است با رسیدن به آمادگی کامل، در این مسابقه آسیایی هم از دروازه استقلال حراست کند.

به این ترتیب، وضعیت فرعباسی در روز‌های منتهی به بازی با تراکتور به یکی از موضوعات مورد توجه استقلال تبدیل شده است؛ دروازه‌بانی که پس از مصدومیت مقابل السد، برخلاف انتظار اولیه برای غیبت برابر تراکتور، حالا در آستانه بازگشت قرار گرفته و می‌تواند در دو بازی مهم پیش روی آبی‌پوشان، برای حفظ جایگاه شماره یک خود تلاش کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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