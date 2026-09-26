باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز (شنبه) در دیدار حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساخت‌های زندان‌های استان، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای ساماندهی و توسعه این مجموعه‌ها تأکید کرد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی را یکی از مسیرهای مؤثر برای تأمین منابع مورد نیاز و فراهم کردن زمینه انتقال زندان‌های واقع در محدوده شهری به خارج از بافت شهر دانست و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت املاک و اراضی موجود می‌تواند به تأمین منابع لازم برای احداث و تکمیل فضاهای جدید و استاندارد زندان‌ها کمک کند.

ضرورت تسریع در ساماندهی زندان‌های شهری

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیز در این دیدار با اشاره به سیاست این سازمان برای انتقال زندان‌ها از محدوده شهری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

حیدر آسیابی با قدردانی از اهتمام استاندار گیلان در همراهی با برنامه‌‌های قوه قضائیه در استان، با بیان اینکه انتقال زندان‌های واقع در بافت شهری، نیازمند تأمین زیرساخت‌های مناسب و منابع مالی است، بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان برای تعیین تکلیف اراضی، تأمین زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه احداث فضاهای جدید تأکید کرد.

منبع : روابط عمومی