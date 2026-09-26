باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسینزاده معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم روز شنبه در جمع اهالی و دهیاران بخش کالپوش میامی در شرق استان سمنان گفت: از استانداران خواسته شد برای هر روستا یک فرصت اقتصادی مشخص معرفی کنند تا در نهایت، «اطلس ملی فرصتهای اقتصادی روستاهای کشور» تدوین شود.
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم افزود: در کنار شناسایی فرصتها، باید مهمترین موانع و مشکلات هر روستا نیز مشخص شود تا دولت بتواند برای رفع فوری مسایل اولویتدار برنامهریزی کند.
وی ظرفیتهایی همچون تولید عسل، صنایعدستی و پوشاک، معدن، گردشگری، کشاورزی و دامداری را از جمله فرصتهای قابل توسعه در مناطق روستایی برشمرد و گفت: دولت آمادگی دارد در زمینه تامین تسهیلات و مشارکت در طرحهای اقتصادی روستاها همکاری کند.
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم از برنامهریزی دولت برای اختصاص اعتبار به پروژههای زیرساختی در مناطق کمبرخوردار و روستایی خبر داد و اظهار کرد: راههای روستایی، آب شرب، آبخیزداری، احیای قنوات و توسعه مدارس از جمله حوزههایی هستند که برای آنها برنامهریزی شده است.
وی گفت: ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در روستاها در اولویت برنامههای دولت برای تقویت اقتصاد محلی و کاهش مهاجرت و افزایش مشارکت مردم در اجرای طرحهای زیرساختی است.
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم با اشاره به تعداد بالای روستاهای کشور و گستردگی مطالبات آنها گفت: حدود ۴۰ هزار روستا و حدود ۲۰ هزار آبادی با جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد و اگر هر روستا چندین مطالبه داشته باشد، تعداد مسایل بسیار زیاد خواهد بود و نمیتوان همه این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کرد، اما وظیفه دولت این است که با برنامهریزی، مهمترین و ضروریترین مسائل مردم را شناسایی و برای حل آنها اقدام کند.
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم بر ضرورت صداقت، شفافیت و تعامل با مردم تاکید کرد و گفت: دولت خود را خدمتگزار مردم میداند.
معاون رییسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، از شاخصهای مهم توسعهیافتگی را کاهش بروکراسی اداری برشمرد و گفت: باید مراجعه مردم به دستگاههای اجرایی و فرآیندهای اداری تا حد امکان کاهش یابد و استفاده از ابزارهای نوین و ارائه خدمات به شکل آسانتر و سریعتر باید در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود.
وی با اشاره به وسعت جغرافیایی و تراکم پایین جمعیت در کالپوش میامی افزود: هزینه اجرای طرحها در مناطق کمجمعیت و پهناور بالاست و همین موضوع هزینه اجرای طرحهای عمرانی را بالا میبرد.
معاون رییسجمهور با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در این سفر مربوط به آب شرب، راه روستایی، مدرسه، سالن ورزشی و خدمات درمانی، گفت: ایجاد اقتصاد پایدار و اشتغالزایی اولویت دولت در مناطق کمبرخوردار کشور است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم اشتغال ایجاد و اقتصاد مناطق را شکوفا کنیم، مهاجرت کاهش خواهد یافت و زمینه مشارکت بیشتر مردم در ایجاد و تکمیل زیرساختها نیز فراهم میشود.