فوران دوباره کوه آتشفشانی اتنا در سیسیل و انتشار ستون خاکستر تا ارتفاع حدود ۴ کیلومتری، فعالیت فرودگاه کاتانیا را مختل و پرواز‌های ورودی را متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مؤسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان‌شناسی ایتالیا اعلام کرد فوران جدید اتنا باعث صدور هشدار قرمز هوانوردی و بسته شدن بخش هوایی «سی۱» شد و محدودیت‌هایی برای فرود و برخاست هواپیما‌ها به وجود آورد.

فرودگاه کاتانیا اعلام کرد تمامی پرواز‌های ورودی تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۶ سپتامبر به وقت محلی، به دلیل انتشار خاکستر آتشفشانی متوقف خواهند بود. پیش از توقف کامل، ظرفیت فرودگاه از ۱۲ فرود در ساعت به چهار فرود کاهش یافته بود.

دست‌کم ۱۰ پرواز شرکت هواپیمایی «آی‌تی‌ای» پیش از توقف کامل به فرودگاه‌های دیگر منتقل شدند؛ پنج پرواز به پالرمو، سه پرواز به تراپانی و دو پرواز به کومیزو تغییر مسیر دادند. یک پرواز شرکت «وولوتئا» نیز به کومیزو منتقل شد.

به گفته مؤسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان‌شناسی ایتالیا، ستون خاکستر در پی فعالیت مجدد دهانه شمال‌شرقی کوه اتنا شکل گرفته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتشفشان ، حوادث بین الملل
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