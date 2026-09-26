رئیس جمهور ترکیه با اشاره به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفت که او باید به دلیل نسل‌کشی در غزه پاسخگو باشد، نه اینکه در سازمان ملل سخنرانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت که «جنایتکاران جنگی» به جای حضور پشت تریبون سازمان ملل، باید در دادگاه حاضر شوند و تأکید کرد افرادی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند باید پاسخگو باشند.

اردوغان در مراسم اختتامیه یک نمایشگاه تجاری در استانبول گفت: «جنایتکاران جنگی نه پشت تریبون سازمان ملل، بلکه باید در دادگاه‌هایی باشند که در آنجا بابت جنایاتی که مرتکب شده‌اند و خونی که ریخته‌اند پاسخگو باشند. اگر کسانی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند در برابر عدالت و تاریخ پاسخگو نباشند، همین جنایات دوباره تکرار خواهد شد».

اردوغان بار دیگر بر حمایت از فلسطینی‌ها تأکید کرد و گفت: «مردم فلسطین تنها و رهاشده نیستند».

نتانیاهو که توسط دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده و حکم بازداشت او صادر شده است، در سخنرانی هفته گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل، وقوع «نسل‌کشی» در نوار غزه را رد کرد و گفت تلاش کرده از آن جلوگیری کند!

سخنرانی او با واکنش‌های منفی بسیاری در سراسر جهان مواجه شد و حین آغاز آن در مجمع عمومی، بسیاری از هیئت‌های دیپلماتیک سالن را ترک کردند. همزمان در خارج از مقر سازمان ملل، تجمعی علیه او برگزار شده بود که ده‌ها نفر در جریان آن دستگیر شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، بنیامین نتانیاهو ، سازمان ملل
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