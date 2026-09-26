رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران برای تکمیل چارچوب پیشنهادی و تدوین گزارش جامع تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، در جلسه بررسی طرح ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، با اشاره به اقدامات و مطالعات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: همکاران سازمان ملی بهره‌وری در این حوزه مطالعات و بررسی‌هایی انجام داده‌اند که بخشی از نتایج آن در اختیار جلسه قرار گرفت و می‌تواند مبنایی برای ادامه کار باشد.

وی افزود: تلاش شده است در این فرایند از ظرفیت مجموعه‌ای از صاحب‌نظران و کارشناسان استفاده شود و دیدگاه‌های مختلف، از جمله دیدگاه‌های دانشگاهی، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، در تدوین چارچوب نهایی مورد توجه قرار گیرد.

بهره‌گیری از مطالعات و تجربیات موجود

اولیا با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از منابع و تجربیات موجود در این حوزه گفت: هدف این است که ضمن استفاده از مطالعات و مستندات موجود، نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران نیز دریافت شود تا چارچوبی جامع، قابل اتکا و قابل اجرا برای ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت شکل بگیرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ادامه داد: امیدواریم این مسیر با جدیت ادامه پیدا کند و در مراحل بعدی، موضوعات و محورهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و گزارش جامعی از نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده تهیه شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز مطرح شد، شروع یک فرایند کارشناسی است و با ادامه بررسی‌ها، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط و دریافت دیدگاه‌های صاحب‌نظران، می‌توان چارچوب پیشنهادی را تکمیل و برای تصمیم‌گیری در سطح دولت ارائه کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: ساماندهی شرکت ها ، سازمان بهره وری
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