باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اسدالهی فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع منطقه مرگسر بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه بخش زز و ماهرو برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، عمدی بودن آتش‌سوزی را محرز دانستند و شناسایی عامل یا عاملان این حادثه را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی الیگودرز بیان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی دستگیر کردند که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: پایگاه خبری پلیس