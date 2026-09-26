باشگاه خبرنگاران جوان - شمص، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به حساسیت اوضاع جنوب لبنان در فاصله یک ماه مانده به انتخابات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: با وجود انتشار اخبار ضدونقیض درباره کاهش نیروهای اسرائیلی از هشت تیپ به ۶ تیپ، عملیات‌های نظامی این رژیم همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اگرچه نیروهای صهیونیستی از تپه علی‌الطاهر خارج شده‌اند، اما همچنان مدعی تصرف عملیاتی این منطقه هستند و بمباران‌های روزانه را ادامه می‌دهند.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: دامنه عملیات رژیم صهیونیستی به ارتفاعات اقلیم التفاح و جبل‌الرفیع نیز گسترش یافته و بمباران‌های سنگین این مناطق نشان می‌دهد که این رژیم درصدد انتقال جبهه عملیاتی خود است.

شمص با اشاره به تأکید مقام‌های اسرائیلی بر ادامه عملیات با وجود کاهش نیروها، افزود: هدف آن‌ها تثبیت نیروهای خود در منطقه زرد است.

وی همچنین درباره طرح موسوم به «منطقه خاکستری» گفت: این موضوع که پیش‌تر در رسانه‌های عبری مطرح می‌شد، اکنون عملاً کنار گذاشته شده و به نظر می‌رسد طرح آن بیشتر با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی و دولت لبنان مطرح شده بود.