دادستان زنجان از بازداشت عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، مدافع امنیت، در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: متهمان روانه زندان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز عباسی دادستان زنجان ضمن تسلیت شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، از فداکاری و مجاهدت این شهید در مسیر تأمین امنیت جامعه و مقابله با قاچاقچیان تقدیر و گفت: این شهید در خط مقدم مبارزه با قاچاقچیان و در راستای صیانت از امنیت و آرامش مردم به شهادت رسید.

دادستان زنجان افزود: پس از وقوع این حادثه، از همان ساعات ابتدایی موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌های انجام‌شده، عوامل دخیل در این حادثه ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شدند. متهمان پس از بازداشت و طی مراحل قانونی، با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

عباسی با اشاره به ادامه روند رسیدگی قضایی به این پرونده، گفت: دستورات لازم برای تسریع در تکمیل تحقیقات و انجام رسیدگی‌های مربوطه صادر شده است.

برچسب ها: بازداشت ، شهادت
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بازداشت عوامل دخیل در شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی
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