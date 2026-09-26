باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی به محوطه دانشگاه بیرزیت در شمال رام‌الله در کرانه باختری اشغالی یورش بردند؛ این حمله همزمان با برگزاری امتحانات پایان ترم تابستانی دانشجویان انجام شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، نظامیان رژیم صهیونیستی وارد محوطه دانشگاه شدند و ارتش نیز ویدئویی از این یورش را در صفحات رسمی خود منتشر کرد. تاکنون گزارشی درباره بازداشت دانشجویان یا کارکنان دانشگاه منتشر نشده است.

دانشگاه بیرزیت این اقدام را محکوم و آن را «نقض حرمت دانشگاه و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی حامی مؤسسات آموزشی» توصیف کرد.

این دانشگاه اعلام کرد یورش نیرو‌های اسرائیلی با «ارعاب و ایجاد وحشت میان دانشجویان» همراه بوده و هشدار داد هدف قرار دادن مراکز آموزشی روند فعالیت‌های دانشگاهی و آموزشی را مختل می‌کند.

منبع: الجزیره