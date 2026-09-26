با رای گیری سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، سعید سحرخیزان مهاجم تیم فوتبال استقلال با کسب ۴۵.۳۵ درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا با نمایشی تحسین‌برانگیز موفق شد السد قطر را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.

سعید سحرخیزان در این دیدار یکی از ستاره‌ استقلال بود و با ارائه نمایشی درخشان و به ثمر رساندن یک گل، نقش مهمی در پیروزی پرگل آبی‌پوشان ایفا کرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از پایان مسابقات هفته نخست، در یک نظرسنجی از مخاطبان خود خواست بهترین بازیکن این هفته را انتخاب کنند.

سحرخیزان که در دیدار استقلال برابر السد عنوان بهترین بازیکن زمین را نیز به دست آورده بود، با کسب ۴۵.۳۵ درصد آرا به عنوان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا انتخاب شد.