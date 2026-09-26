طرح تحول بنیادین در بنیاد شهید با هدف ایجاد تغییرات اساسی در شیوه مدیریت و ارائه خدمات

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امروز شنبه چهارم مهرماه در نشست دوره‌ای معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با مشاوران وزرا و نمایندگان دستگاه های اجرایی، ضمن خیرمقدم به معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: دکتر بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از موضوعات زنان در دولت به خوبی دفاع می‌کند، نماینده‌ای شایسته و پیگیر در این امر بوده و حضور ایشان در هیئت دولت مغتنم و اثربخش است.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بی بدیل زنان در دوران دفاع مقدس و مقاطع مختلف انقلاب اشاره کرد و گفت: بخش اعظمی از تحولات بزرگ در سازمان‌ها و جامعه به دست زنان خردمند رخ می‌دهد. از اینرو حل مسائل این قشر و پی گیری آن ضرورتی غیرقابل انکار است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع تاب‌آوری گفت: تاب‌آوری و اینکه چگونه می‌توان آن را در جامعه ایجاد و تقویت کرد، موضوع بسیار مهمی است و نیازمند توجه و بررسی جدی است.

معاون رئیس جمهور افزود: جامعه برای عبور از مسائل و چالش‌های مختلف نیازمند افزایش ظرفیت تاب‌آوری است و در این میان، خانواده‌ها و به‌ویژه زنان می‌توانند نقش مهمی در تقویت این ظرفیت ایفا کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد: طرح تحول بنیادین در بنیاد شهید با هدف ایجاد تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی، مدیریت و ارائه خدمات طراحی شده است.

دکتر موسوی با بیان اینکه بسیاری از مسائل و چالش‌های موجود ریشه در ضعف چارچوب‌های حکمرانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد، افزود: با وجود گذشت بیش از چهار دهه از فعالیت بنیاد شهید، همچنان برخی مسائل مبتلابه در این مجموعه وجود دارد و برای حل آنها باید به سمت اصلاحات بنیادین حرکت کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب گفت: حکمرانی مطلوب دارای اصول مشخصی است که یکی از نخستین و مهم‌ترین آنها حاکیمت قانون است و این اصل باید در همه فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی مادران و همسران شهدا در این نشست تصریح کرد: مشکلات همسران شهدا باید به صورت ریشه‌ای حل شود و نباید صرفاً به اقدامات مقطعی برای رفع مسائل موجود اکتفا کرد.

وی یکی از چالش‌های موجود را موضوع قانونگذاری دانست و گفت: در برخی موارد، قوانین به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که بتوانند پاسخگوی همه مسائل و نیازهای جامعه باشند و لازم است در فرآیند قانونگذاری و طراحی قوانین، اصول و الزامات این حوزه دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به نمایندگان دستگاه‌های مختلف حاضر در نشست تأکید کرد: مسائل و مشکلات خانواده‌های شهدا که نمونه‌هایی از آنها در این نشست مطرح شد، باید در دستگاه‌های مربوطه بررسی شود و مسئولان با جدیت به دنبال راهکارهای حل این مشکلات باشند.

دکتر موسوی ضعف نبود مدل‌های پایدار را علت اصلی چالش‌ها دانست و افزود: متأسفانه بسیاری از قوانین ما عمر کوتاهی دارند. من با تمام توان و پذیرش مسئولیت، برای حل مشکلات حقوقی همسران و فرزندان شهدا اقدام می‌کنم، چرا که معتقدم در شرایط تورمی امروز، حقوق‌های ناچیز جوابگوی معیشت آنان نیست.

وی با اشاره به تجربیات شخصی خود و مشکلاتی که همسران شهدا از دوران جنگ تاکنون با آن مواجه بوده‌اند، اظهار داشت: بسیار جای تأمل است که موضوعات ساده‌ای که از چهل سال پیش وجود دارد، همچنان گریبان‌گیر خانواده‌های معظم شهداست. باید مشخص شود چرا نتوانسته‌ایم این مسائل را شفاف و جامع حل کنیم. دنیای آینده، دنیای هوشمندسازی و کوانتوم است و ما نمی‌توانیم با مدل‌های فاقد پایداری، آینده را مدیریت کنیم.

رئیس بنیاد شهید با تبیین «طرح تحول بنیادین»، از تدوین سند راهبردی بنیاد بر پایه حکمرانی خوب با ۲۶ راهبرد خبر داد و گفت: بنیاد شهید باید بر اساس مدل حکمرانی خوب اداره شود. اولین بستر ما "کرامت و منزلت" است؛ خانواده شهدا باید خدمات را با عزت دریافت کنند.

وی سه ضلع اصلی این کرامت را «شفافیت»، «اثربخشی» و «پاسخگویی» برشمرد و تأکید کرد: ما به دنبال جایگزینی رویکرد "اثربخشی" به جای رویکرد "خروجی محور" هستیم. برای ما تعداد جلسات و بازدیدها ملاک نیست، بلکه میزان اثرگذاری مثبت فعالیت ها و خدمات در زندگی ایثارگران اهمیت دارد. اگر ایثارگری بارها مراجعه کند و مشکلش حل نشود، این ضعف سیستم بنیاد است که باید اصلاح شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در ادامه مسیر طرح تحول، بنیاد به سمت ارتباط و تعامل بیشتر با خانواده‌های شهدا حرکت خواهد کرد تا مسائل و نیازهای آنان به شکل دقیق‌تر شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

دکتر موسوی «پاسخگویی» را یکی دیگر از محورهای مهم سند راهبردی بنیاد دانست و گفت: موضوع پاسخگویی در سند راهبردی بنیاد طراحی شده و باید به یک اصل جدی در فرآیندهای مدیریتی و خدمت‌رسانی تبدیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح تحول بنیادین با وجود تمام موانع درونی و برونی باید در بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا شود تا بتوانیم عدالت و پاسخگویی واقعی را در جامعه ایثارگری مستقر کنیم و ما با تمام توان و ظرفیت موضوع را دنبال می کنیم.

در پایان این مراسم از خانواده شهیدان معزز رامین جعفری، علیرضا زهدی و امامی قوامی تجلیل به عمل آمد.