باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فرهنگی اجتماعی فراجا با تأکید بر اینکه خدمت سربازی تنها سپری کردن یک دوره از زندگی نیست، در یادداشتی به مناسبت روز سرباز نوشت: سربازی بخشی از مسیری است که یک جوان در آن مسئولیت را تجربه میکند و معنای خدمت به مردم را از نزدیک میآموزد؛ مسیری که میتواند ردّی ماندگار از مسئولیت و مردانگی در جان او بر جای بگذارد.
سردار سعید منتظرالمهدی در این یادداشت آورده است:
سرباز، پیش از آنکه یک عنوان سازمانی باشد، یک جوان ایرانی است؛ با آرزوها، دغدغهها و برنامههایی که برای آینده دارد؛ اما در روزهای خدمت، بخشی از این زندگی را با مسئولیتی بزرگتر از خود گره میزند؛ مسئولیت پاسداری از وطن و مردمش؛ همان امنیتی که در سایه هوشیاری و حضور او، استوارتر میشود.
روز سرباز، فرصت مغتنمی برای یک خستهنباشید جانانه و صمیمانه به جوانانی است که شایسته احترام و قدردانیاند و باید بدانند تلاششان دیده میشود و خدمتشان برای امنیت کشور ارزشمند است؛ جوانانی که بخشی از جوانی خود را با افتخار به مردم میسپارند.
در این روز، یاد و نام سربازان شهید مدافع وطن را که در راه انتظام و امنیت مردم، جان خود را تقدیم کردند، گرامی میداریم و به خانوادههای صبور آنان ادای احترام میکنیم؛ خانوادههایی که سهم بزرگی از این ایستادگی را بیهیاهو و در سکوت بر دوش کشیدهاند.