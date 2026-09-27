به تاکید رهبر معظم انقلاب، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و این طلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد در نشست خبری خود در نیویورک گفت: تنگه هرمز می‌تواند ظرف ۷ روز و در صورت فراهم‌بودن شرایط، بدون فشار و تهدید بازگشایی شود مهلت هفت‌روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از زمانی آغاز می‌شود که ایالات متحده این برنامه را بپذیرد؛ اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد. در صورت انجام اقدامات لازم، معتقدیم می‌توانیم این روند را ظرف چهار یا پنج روز تکمیل کنیم؛ به‌گونه‌ای که در روز ششم تنگه هرمز باز شود و در روز هفتم، ایالات متحده برای توافق نهایی وارد شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد، پیش‌تر به این کشور ابلاغ شده و در چارچوب یادداشت تفاهم قرار دارد. اگر جدیت لازم از سوی طرف آمریکایی وجود داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد و تنگه هرمز دوباره باز می‌شود.

رئیس‌جمهور هم در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا گفت: آمریکا برای باز شدن تنگه هرمز عجله کرد که باعث شد تفاهم‌نامه از بین برود, آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز عمل نکرد که کار به درگیری کشید.

در طول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، سالانه ۲۰٪ از گاز طبیعی مایع (LNG) جهان و ۲۵٪ از تجارت نفت دریایی از طریق این تنگه انجام می‌شود. این تنگه مسیر اصلی فرآورده‌های نفتی برای اروپا و آسیا است و برای تأمین انرژی اروپا بسیار مهم است. همچنین این تنگه تنها مسیر دریایی برای چندین کشور خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عراق است و اختلال در این تنگه می‌تواند باعث کمبود شدید عرضه شود.

سازمان بین‌المللی دریانوردی در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ گزارش داد که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، حدود ۲۰ هزار دریانورد و ۲۰۰۰ کشتی در خلیج فارس سرگردان شده‌اند. در بحبوحه نگرانی‌ها از کمبود طولانی مدت عرضه، قیمت نفت سریع‌تر از هر درگیری دیگری در تاریخ اخیر افزایش یافت.

گزارش سازمان بین‌المللی دریانوردی نشان می‌دهد که در سپتامبر(شهریور/مهر)، چندین شناور تجاری در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن هدف حمله قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین موارد ثبت‌شده عبارت‌اند از:

۸ سپتامبر: کشتی HORIZON ۱ در شمال شرقی امارت دیبا آسیب دید.

۹ سپتامبر: کشتی HERCULES STAR در شمال غربی بندر رشید امارات آسیب دید که دو کشته بر جای گذاشت؛ در همین روز، کشتی NEW ANDROS نیز در جنوب شرقی الفاو عراق آسیب دید.

۱۰ سپتامبر: نفتکش ROMANCE در نزدیکی خصب عمان آسیب دید و نشت نفت از آن گزارش شد.

۱۲ سپتامبر: کشتی EL GAIA در تنگه هرمز آسیب دید؛ دو دریانورد آن مفقود شدند و آلودگی دریایی گزارش شد.

۱۷ سپتامبر: کشتی TREND در شمال شرقی خصب عمان آسیب دید.

۲۱ سپتامبر: دو کشتی AL MARYAH و LR STEPHANIE در تنگه هرمز آسیب دیدند. در حادثه مربوط به LR STEPHANIE دو نفر زخمی شدند.

۲۳ سپتامبر: کشتی CAPE DAO در شمال شرقی خصب عمان آسیب دید و یک دریانورد جان باخت.

این موارد نشان می‌دهد که کنترل دریایی سپاه پاسداران تنها به نفت‌کش‌ها محدود نبوده و شناور‌های باری نیز در معرض خطر قرار داشته‌اند. با این حال، گزارش‌های رسمی درباره این حوادث عمدتاً از آسیب‌دیدگی کشتی‌ها خبر می‌دهند و نمی‌توان همه این موارد را به‌عنوان انهدام کامل شناور‌ها ثبت کرد.

چند کشتی عبور کردند و چند کشتی منهدم شدند؟

بر اساس داده‌های موجود تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، در آخر هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر، ۱۷ کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند و در هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر نیز ۲۲ نفتکش حامل ۴۲ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه خارج شدند.

همچنین دست‌کم ۹ کشتی در حوادث ثبت‌شده ماه سپتامبر آسیب دیدند؛ اما تعداد کشتی‌های منهدم‌شده به‌طور قطعی مشخص نیست همه این ها در حالی اتفاق می‌افتد که تنها کنترلی که ترام و دار و دسته‌اش روی تنگه هرمز دارند این است که نام آن را عوض کنند و آن را تنگه ترامپ صدا بزنند.

نکته حائز اهمیت خالی شدن زرادخانه‌های دفاعی آمریکا و مسدود ماندن تنگه هرمز و البته تنگه باب‌المندب، همگی گواه آن است که عصر آمریکا حداقل در منطقه غرب آسیا به پایان رسیده است؛ تنگه هرمز کم بود تنگه باب‌المندب هم به ان اضافه شد و این یعنی غوز بالا غوز برای ترامپ.

واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن راهی ندارند جز این که ترتیبات جدید امنیت منطقه‌ای را که توسط جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت ترسیم شده است، پذیرفته و به آن تن دهند یا با خیال‌پردازی‌های احمقانه ترامپ سربازان و ملوانان و کشتی‌رانان را به کشتن دهند.

باید به یاد داشته باشیم بسته نگه داشتن تنگه هرمز برای نزدیک به هفت ماه، یک موفقیت تاریخی برای ملت ایران است؛ آمریکایی‌ها برای بازگشایی تنگه انواع راه‌ها را امتحان کردند، اما در نهایت راهی جز هتاکی پیدا نکردند.

بسته‌ماندن تنگه، هزینه‌های ملموسی همچون افزایش بهای انرژی، افزایش نرخ بیمه نفتکش‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و ... بر آمریکا و متحدانش تحمیل کرده است. انسداد تنگه هرمز، یک اهرم «تهاجمی» نیست، بلکه واکنشی بازدارنده به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی است. هرگاه تهدید از بین برود، اهرم نیز قابل بازتعریف خواهد بود، اما به دوران قبل باز نخواهد گشت.

به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است و این طلیعه نظم جدید منطقه و جهان خواهد بود.