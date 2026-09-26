باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای پیگیری توافقات پیشین و انجام آخرین هماهنگی‌ها برای آغاز و توسعه فعالیت‌های مشترک سینمایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، نشستی با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان و بیرول گوون، رئیس اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه و تعدادی از معاونان و مدیران حوزه سینمایی این کشور به صورت برخط برگزار شد.

این نشست با هماهنگی و مدیریت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، برگزار شد و طی آن دو طرف ضمن مرور ظرفیت‌های موجود، آخرین پیشنهاد‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای گسترش همکاری‌های سینمایی میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اصغر فارسی، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با اشاره به جایگاه ویژه سینما در مناسبات فرهنگی ایران و ترکیه، تأکید کرد: حوزه سینما یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین بستر‌های موجود برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و تعمیق ارتباط میان جوامع دو کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سینمای ایران طی سال‌های گذشته از جایگاه قابل توجهی در میان نخبگان، دانشگاهیان، سینماگران و علاقه‌مندان به هنر در ترکیه برخوردار بوده است، افزود: توجهی که در فضای فرهنگی ترکیه نسبت به سینمای ایران وجود دارد، ظرفیت مهمی است که می‌توان از آن برای ایجاد همکاری‌های پایدارتر و متنوع‌تر بهره گرفت.

فارسی خاطرنشان کرد: روابط سینمایی میان دو کشور نباید صرفاً به حضور‌های نمادین در جشنواره‌ها یا نمایش محدود چند اثر سینمایی منحصر شود، بلکه لازم است با طراحی برنامه‌های مشخص و مرحله‌بندی‌شده، همکاری‌ها به حوزه‌هایی همچون تبادل فیلم، برگزاری هفته‌های سینمایی، حضور سینماگران در رویداد‌های دو کشور، نشست‌های تخصصی، ارتباط میان تهیه‌کنندگان، کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان و در نهایت تولیدات مشترک گسترش یابد.

در ادامه این نشست، بیرول گوون، رئیس اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، ضمن ابراز خرسندی از تداوم گفت‌و‌گو‌های سینمایی میان دو کشور، از میهمان‌نوازی و همکاری طرف ایرانی در جریان حضور هیئت ترکیه در جشنواره فیلم فجر سال گذشته قدردانی کرد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان مسئولان سینمایی دو کشور به امضا رسیده است، اظهار کرد: بستر حقوقی و اداری مناسبی برای حرکت به سمت اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شده و اکنون زمان آن رسیده است که همکاری‌ها از مرحله گفت‌و‌گو و تفاهم به مرحله اقدامات مشخص و اجرایی وارد شود.

گوون با تأکید بر اهمیت سینمای ایران برای فضای فرهنگی و هنری ترکیه، اعلام کرد: وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آمادگی دارد گام‌های مشخصی را برای آغاز دوره‌ای جدید در روابط سینمایی دو کشور بردارد.

رئیس اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه پیشنهاد داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان «میهمان ویژه» در جشنواره فیلم بوسفور حضور یابد.

وی با اشاره به جایگاه این جشنواره در فضای سینمایی ترکیه اظهار کرد: حضور ایران به عنوان میهمان ویژه می‌تواند از نظر رسانه‌ای، حرفه‌ای و فرهنگی اهمیت قابل توجهی داشته باشد و زمینه معرفی گسترده‌تر سینمای ایران و سینماگران ایرانی را در ترکیه فراهم کند.

گوون بر لزوم برگزاری «هفته فیلم ایران» در مجتمع فرهنگی و سینمایی اطلس در خیابان استقلال استانبول تأکید کرد و با اشاره به اهمیت این مجموعه از نظر موقعیت مکانی، ظرفیت‌های فیزیکی و جایگاه فرهنگی آن، گفت: برگزاری هفته فیلم ایران در این محل می‌تواند امکان طراحی برنامه‌ای گسترده‌تر و متنوع‌تر را فراهم آورد.

رئیس اداره کل سینمای وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه افزود: می‌توان علاوه بر نمایش مجموعه‌ای متنوع از فیلم‌های ایرانی، نشست‌های تخصصی، جلسات نقد و بررسی، دیدار‌های سینمایی، نشست‌های مشترک میان سینماگران دو کشور و برنامه‌های جانبی فرهنگی و هنری را نیز در چارچوب آن پیش‌بینی کرد.

وی این طرح را فرصتی مناسب برای معرفی جامع‌تر تاریخ، ظرفیت‌ها و تحولات سینمای ایران به مخاطبان ترک دانست.

تولید مشترک سینمایی ایران و ترکیه

رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده میان طرفین تصریح کرد: از منظر حقوقی و نهادی، بستر لازم برای افزایش سطح همکاری ها فراهم شده و اکنون می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، همکاری‌ها را وارد مرحله‌ای جدی‌تر و عملیاتی‌تر کرد.

رئیس سازمان سینمایی ایران آمادگی همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران را برای حضور فعال در برنامه‌ها و رویداد‌های سینمایی ترکیه اعلام کرد.

وی در خصوص حضور ایران در یک رویداد جشنواره‌ای گفت: ایران آمادگی دارد مجموعه‌ای از آثار جدید و شاخص سینمای ایران را برای نمایش در ترکیه معرفی کند. سینمای ایران در سال‌های اخیر آثار قابل توجهی در ژانر‌ها و رویکرد‌های مختلف تولید کرده است که می‌توانند تصویری به‌روز از ظرفیت‌های هنری و حرفه‌ای سینمای ایران در اختیار مخاطبان ترک قرار دهند.

فریدزاده خاطرنشان کرد: در صورت برگزاری هفته فیلم ایران، دامنه انتخاب آثار می‌تواند گسترده‌تر باشد و علاوه بر فیلم‌های جدید، بخشی از آثار کلاسیک و شاخص تاریخ سینمای ایران نیز به نمایش درآید

رئیس سازمان سینمایی جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت آشنایی مستقیم و حرفه‌ای سینماگران دو کشور با یکدیگر تأکید کرد و گفت: همکاری سینمایی نباید صرفاً به نمایش آثار محدود بماند.

وی پیشنهاد داد: هم‌زمان با اکران فیلم‌های ایرانی در ترکیه، زمینه حضور کارگردانان، تهیه‌کنندگان، فیلمنامه‌نویسان و دیگر فعالان حرفه‌ای سینمای ایران نیز فراهم شود تا آنان بتوانند با همتایان ترکیه‌ای خود دیدار و گفت‌و‌گو کنند.

فریدزاده ادامه داد: این دیدار‌ها می‌تواند به شناخت متقابل ظرفیت‌های تولیدی، فنی و هنری دو کشور کمک کند و از سطح روابط رسمی فراتر رفته، ارتباطات مستقیم میان فعالان صنعت سینما را تقویت کند. شکل‌گیری چنین ارتباطاتی می‌تواند مقدمه‌ای برای طراحی و اجرای پروژه‌های تولید مشترک سینمایی میان ایران و ترکیه باشد.

به گفته وی، تولید مشترک می‌تواند یکی از پایدارترین و مؤثرترین اشکال همکاری سینمایی دو کشور باشد؛ زیرا افزون بر جنبه فرهنگی، امکان ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای، تبادل تجربیات فنی و هنری، دسترسی متقابل به ظرفیت‌های تولیدی و بازار‌های مخاطب دو کشور را فراهم می‌کند.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت تداوم ارتباطات کارشناسی و انجام هماهنگی‌های اجرایی میان مدیران و معاونان مرتبط تأکید کردند تا جزئیات مربوط به زمان‌بندی، مکان برگزاری، نحوه انتخاب فیلم‌ها، ترکیب هیئت‌های سینمایی و برنامه‌های جانبی مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی