ترامپ می‌گوید پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز و پایان دادن مرحله‌ای به درگیری را رد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که پیشنهاد ایران درباره نحوه پایان دادن به جنگ را رد کرده است.

او در پاسخ به خبرنگارانی که خارج از کاخ سفید درباره این پیشنهاد از او پرسیدند، گفت: «آن‌ها پیشنهادی دادند، اما من آن را رد کردم».

در حالی که طبق داده‌های شرکت‌های رصد دریایی، عبور و مرور از تنگه هرمز به طور قابل توجهی کاهش یافته است، ترامپ مدعی شد: «آن‌ها می‌خواهند توافقی انجام دهند که تنگه فوراً باز شود، چون وضعیتشان بد است. اما آمریکا کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد».

پیش از این رسانه‌ها گزارش دادند که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیمی بین هیئت ایرانی و آمریکایی صورت گرفته و طرف ایرانی یک طرح پیشنهادی را ارائه کرده است.

بر اساس اظهارات سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اگر آمریکا برنامه پیشنهادی ایران را بپذیرد و اقدامات لازم را که پیش‌تر به آمریکا ابلاغ شده و در چارچوب تفاهمنامه اسلام‌آباد قرار دارد، انجام دهد، ایران روند بازگشایی تنگه هرمز را آغاز می‌کند.

با این حال، وال‌استریت ژورنال بامداد امروز گزارش داد که ترامپ این پیشنهاد را به‌طور خصوصی رد کرده و به دستیارانش گفته است انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آبان، حملات نظامی را از سر بگیرد.

در این گزارش آمده است ترامپ هنوز درباره ابعاد حملات احتمالی تصمیمی نگرفته است. به نوشته این روزنامه، رئیس‌جمهور آمریکا تمایلی ندارد «عملیات رزمی گسترده» را از سر بگیرد که بخشی از دلیل آن کاهش ذخایر مهمات است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، پیشنهاد ایران ، تنگه هرمز
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