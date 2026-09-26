باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی مردم عراق در بغداد + فیلم

مردم عراق در مراسم بزرگداشت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله و شهید هاشم صفی‌الدین در بغداد تجمع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مردم عراق در مراسم بزرگداشت دومین سالروز شهادت «سید حسن نصرالله» و شهید «هاشم صفی‌الدین» در میدان التحریر بغداد تجمع کردند و شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی سر دادند.

 

مطالب مرتبط
شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی مردم عراق در بغداد + فیلم
young journalists club

وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم

شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی مردم عراق در بغداد + فیلم
young journalists club

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم

شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی مردم عراق در بغداد + فیلم
young journalists club

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم
۷۷۹

افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
 افشاگری تاکر کارلسون در گفت‌وگو با ترامپ درباره اهداف اسرائیل در جنگ با ایران + فیلم
۵۹۸

 افشاگری تاکر کارلسون در گفت‌وگو با ترامپ درباره اهداف اسرائیل در جنگ با ایران + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم
۵۵۹

آبگرفتگی خیابان‌ها در پایتخت تایلند به دلیل بارش سنگین باران + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
 ۴ میلیون دلار برای شکار پهپاد ۲۰ هزار دلاری؛ آمریکا به مرز فرسودگی پدافندی رسید! + فیلم
۴۴۶

 ۴ میلیون دلار برای شکار پهپاد ۲۰ هزار دلاری؛ آمریکا به مرز فرسودگی پدافندی رسید! + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
تهدید یک ملت ۹۵ میلیونی از تریبون سازمان ملل، اوج توحش است! + فیلم
۳۳۰

تهدید یک ملت ۹۵ میلیونی از تریبون سازمان ملل، اوج توحش است! + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha