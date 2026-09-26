\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u00ab\u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647\u00bb \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u00ab\u0647\u0627\u0634\u0645 \u0635\u0641\u06cc\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u06cc\u0631 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u062a\u062c\u0645\u0639 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0636\u062f \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0636\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n