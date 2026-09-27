باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران گفت: از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، در اتاق اصناف ایران قرارگاهی تحت عنوان نحوه تنظیم و وضعیت بازار و معیشت مردم و مشکلات اصناف تشکیل دادیم که بازار را به صورت مستمر و لحظه‌ای در سراسر کشور رصد کنیم.

نوده فراهانی ادامه داد: در حال حاضر، نباید فکر کنیم که جنگ تمام شده است و به رصد بازار و بررسی کالا‌های اساسی و معیشت مردم و قیمت‌گذاری و قیمت بازار در حوزه کالا‌ها و کمبود و نبود کالا‌ها می‌پردازیم و خوشبختانه، کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد، البته گرانی وجود دارد و، اما باید توجه داشت که شرایط کنونی کشور و وضعیت جنگ بر هزینه‌های تأمین، حمل و نقل و در نهایت، قیمت کالا‌ها تأثیر گذاشته است.