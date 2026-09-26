سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: تعداد مصدومان واژگونی اتوبوس محور خرم ‌آباد - اصفهان از هشت به ۱۷ نفر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خزایی روز شنبه اظهار داشت: بر اساس آمارهای اولیه تعداد مصدومان به ترتیب هشت و ۱۳ نفر اعلام شد که در آخرین گزارش جمعیت هلال احمر و اورژانس به ۱۷ نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این حادثه جان باخته نداشته است افزود: یک مصدوم از طریق امداد هوایی به بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز و مابقی نیز با استفاده از پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود منتقل شده اند.

ساعت ۱۶ امروز این اتوبوس دچار واژگونی شد که علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

منبع: ایرنا