سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: تعداد مصدومان واژگونی اتوبوس محور خرم ‌آباد - اصفهان از هشت به ۱۷ نفر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خزایی روز شنبه  اظهار داشت: بر اساس آمارهای اولیه تعداد مصدومان به ترتیب هشت و ۱۳ نفر اعلام شد که در آخرین گزارش جمعیت هلال احمر و اورژانس به ۱۷ نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این حادثه جان باخته نداشته است افزود: یک مصدوم از طریق امداد هوایی به بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز و مابقی نیز با استفاده از پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود منتقل شده اند.

ساعت ۱۶ امروز این اتوبوس دچار واژگونی شد که علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: تصادف ، لرستان
خبرهای مرتبط
۵ کشته و زخمی در حادثه رانندگی محور زانوگه کوهدشت
لرستان، صدرنشین تصادفات نوروزی!
واژگونی خودرو در جاده خرم آباد-سلسله ۳ مصدوم بر جا گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دریاچه گهر نگین اشترانکوه؛ از جاذبه طبیعی تا ظرفیت جهانی ژئوپارک لرستان
عامل آتش‌سوزی عمدی ۳۰ هکتار جنگل و مرتع در الیگودرز دستگیر شد
افزایش تعداد مصدومان واژگونی اتوبوس خرم‌آباد - اصفهان به ۱۷ نفر
آخرین اخبار
افزایش تعداد مصدومان واژگونی اتوبوس خرم‌آباد - اصفهان به ۱۷ نفر
عامل آتش‌سوزی عمدی ۳۰ هکتار جنگل و مرتع در الیگودرز دستگیر شد
دریاچه گهر نگین اشترانکوه؛ از جاذبه طبیعی تا ظرفیت جهانی ژئوپارک لرستان
کشف انبار احتکار ۵ هزار قطعه خودرو در خرم‌آباد