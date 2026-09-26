باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان اظهار کرد: امسال به دلیل مشکلات مربوط به تأمین گاز، برنامههای مدیریت بار که معمولاً در دوره اوج مصرف تابستان اجرا میشد، در فصل پاییز و زمستان نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس ابلاغ شرکت توانیر، تاکنون درخواست مشخصی برای کاهش محسوس سهمیههای مدیریت بار اعلام نشده و همچنان مناطق شهری و روستایی با خاموشی مواجه هستند؛ شرایطی که در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به تداوم مدیریت بار در بخشهای مختلف، گفت: بخشهای کشاورزی و صنعت نیز همچنان مشمول این شرایط هستند و باید برای فصل سرد سال آمادگی لازم را داشته باشند.
سلطانی ادامه داد: کمیته پایداری با هماهنگی برق منطقهای غرب در کردستان برگزار میشود و شرکتهای توزیع برق، برق منطقهای، نیروگاهها و مجموعههای مرتبط از استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام در این نشست درباره مدیریت بار و پایداری شبکه در فصل سرد تصمیمگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به شرایط شهرستان دیواندره اظهار کرد: در این شهرستان احتمال افزایش بار پستهای توزیع عمومی وجود دارد، چرا که در صورت بروز مشکل در تأمین سوخت، ممکن است استفاده مشترکان از بخاری و هیترهای برقی افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد فشار مضاعف بر شبکه برق، باید پیشبینیهای لازم انجام شود و تأمین سوخت مایع و استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند از افزایش مصرف برق ناشی از وسایل گرمایشی برقی و فشار بر شبکه جلوگیری کند.