باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام کرد، فهرست ۶۳ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی این دوره جشنواره به شرح زیر است:

«آدم» / فرهاد شنتیایی / تهران

«ملکه» / صباح محمدی / سنندج

«وراپام» / نازنین چیت‌ساز / تهران

«بی‌درکجا» / هومن محمودی / تهران

«ترمینال» / علیرضا خانی / تهران

«همو_فیلیا» / کیارش صالحی / تهران

«منجمد» / احمد سلگی / تهران

«ژاپنی» / پناه الوانی / تهران

«شب‌زده» / نیلوفر فولادی / تهران

«زندگی بعد از قهوه شروع می‌شود» / ابوالفضل حسینی‌پور / یزد

«زقوم» / احمد معبودی / اهواز

«روزهای آخر اسفند» / سهیل سهیلی / مشهد

«کشیدن نخ‌ها» / امیرحسین پوراسماعیلی / تهران

«کاتر» / حسین حیاتی / تهران

«میناب منفی بیست» / امیرسجاد حسینی / میناب

«آینه دیدن» / فاطمه عباسی و مهتا سبحانیه / تهران

«روز چهلم» / امین‌رضا علی‌محمدی / قزوین

«ملکه» / سهیل اَبروَش / تهران

«دم اسبی» / بیتا یاری / تهران

«صید» / فرزاد دشتی‌زاده / گناوه

«رول د دایس» / مهلا یزدانی و حامد فاضل / تهران

«اروپا» / مجتبی پورعبداله / تهران

«دُزو» / صادق بقائی / راور

«تخیلات کودکی» / دیانا قاسم‌زاده / تهران

«میان» / سید محمدحسین حسینی / تهران

«بُن» / مونا فرخنده / تهران

«سال‌های بی‌صدا» / ژیلا نمرودی / زاهدان

«گوره» / مرجان اشرفی‌زاده / لاهیجان

«سلول» / عرفانه کریمی‌ / تهران

«این تماس از زندان برقرار می‌شود» / محسن اردستانی / تهران

«قسامه» / کیانوش جهاندیده / تهران

«ما» / محمدحسین اثناعشری و فاطمه سعیدی / تهران

«شب هول» / محمدرضا مرادی / تهران

«ژوهاتسو» / محمدرضا خاوری / تهران

«نیویورک» / امیر کرمی / تهران

«دل و دماغ» / امیرحسین کشمیری / مشهد

«رَمی» / پویان رستمی / تهران

«گسیختگی» / فرزاد زمانی شورابی / شهرکرد

«مرز» / مصطفی کشاورز / لاهیجان

«برده‌ی شط» / علی مچاسبه و مهراب مقدم / تهران

«یک رویای سیاه و سفید» / محسن کُرانیان / تهران

«مزامیر اندوه» / یوسف کارگر / تهران

«فریز» / زهرا ترکمنلو / تبریز

«حیران» / آرش رفیعی / ارومیه

«اسکلت دوست‌داشتنیِ من» / رضا پُردل / تهران

«گربه در برف» / محمدسینا حیدری‌زاده / تهران

«یخچال» / کیوان رفعت‌جو و محمد نجیمی / تویسرکان

«خاک» / توحید یارمحمدی / شادگان

«متروک» / علی خالدی / تهران

«زبان پسری» / فرزانه دادخواهی / تهران

«یادم تو را فراموش» / زهره صباغیان / یزد

«سرباز» / آرش شراهی / تهران

«آناتومی یک شب» / امیرحسین مرزبان / تهران

«نقطه قرمز» / محمد آقامحمدی و امیرعلی نقی‌زاده / کرج

«آسیب‌دیدگی» / ابوالفضل عزیزی / تهران

«آفره‌ت» / سیاوش وزیری / سنندج

«ایتای» / نیما تابنده / لاهیجان

«تاریخ دقیق پرواز» / پوریا دهقان / تهران

«صومعه‌سرا» / فاطمه پالیزبان / تهران

«فاصله کانونی» / ستاره آزاد/ تهران

«به یادت افتادم» / زهرا موسوی موحد / تهران

«اسب سیاه» / رامین محمدیار / مهاباد

«قوها ایستاده می‌خوابند» / موسا رضوی / تهران

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.