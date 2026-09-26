باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز شنبه در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش که با حضور برخط مدیران کل آموزشوپرورش استانها برگزار شد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، تأکید کرد: صیانت از حریم مدرسه، ارتقای آگاهی و بینش دانشآموزان، هویت ملی، خودافزایی و بهبود وضعیت معیشتی معلمان را از محورهای مهم این پیام عنوان کرد.
وی با تاکید بر تشکیل کارگروهی برای تبدیل محورهای مهم پیام رهبر معظم انقلاب به برنامههای اجرایی، افزود: این برنامهها باید پس از جمعبندی، به دولت ارائه شود تا موضوعات مرتبط با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان نیز با جدیت دنبال شود. وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر معیشت معلمان، گفت: برنامهریزی حکیمانه برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان اهمیت ویژهای دارد و آموزشوپرورش باید از این فرصت برای ارائه راهکارهای عملی استفاده کند.
کاظمی خواستار تدوین طرح اولیه برای محورهای مرتبط با معیشت معلمان، فوقالعادههای پرداختی و سایر موضوعات مرتبط شد و بر ارسال سریع پیشنهادها به دولت تأکید کرد.
مدرسه حریم مقدس تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم مدارس و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، خواستار برخورد فوری و قاطع با مدارس غیردولتی متخلف شد و گفت: مدرسه محیط مقدس تعلیم و تربیت است و اجازه نمیدهیم رفتارهای ناهنجار، حیثیت آموزشوپرورش و اعتماد خانوادهها را خدشهدار کند.
کاظمی ضمن قدردانی از تلاش مجموعه وزارتخانه برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: بازگشایی مدارس با همدلی و همراهی مدیران، معاونان، مدیران کل استانها، رسانهها و دستگاههای اجرایی دنبال شد و حضور گسترده مسئولان در آیینهای آغاز سال تحصیلی، نشاندهنده جایگاه مهم آموزشوپرورش در کشور است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای «پروژه مهر»، افزود: مجموعه آموزشوپرورش در ماههای گذشته تلاش گستردهای برای فراهم کردن مقدمات آغاز سال تحصیلی انجام داده و اکنون نیز باید مشکلات و نقاط باقیمانده در مدارس شناسایی و در کوتاهترین زمان برطرف شود.
کاظمی گفت: مدرسه باید برای دانشآموز خانه دوم باشد و حریم آن به بهترین شکل ممکن صیانت شود و کیفیتبخشی و برنامههای صیانتی باید در دستور کار جدی آموزشوپرورش قرار گیرد.
وی تأکید کرد: باید کاری کنیم دانشآموزان در مدرسه علاوه بر کسب علم و مهارت، در حوزه اخلاق، هویت، ارتباط با خانواده و جامعه و مسئولیتپذیری نیز رشد کنند.
برخورد فوری با مدارس غیردولتی متخلف
کاظمی با اشاره به بروز تخلف در چهار مدرسه غیردولتی، گفت: متأسفانه در برخی مدارس غیردولتی رفتارهایی اتفاق افتاده که با شأن محیط تعلیم و تربیت سازگار نیست و باید با آنها برخورد شود.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، بر برخورد خارج از نوبت با مدیران مدارس متخلف تأکید کرد و افزود: در مواردی که تخلف احراز شود، از لغو ابلاغ مدیر و برخورد با مؤسس تا تعطیلی مدرسه و اعمال جرایم قانونی باید استفاده شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موارد مطرحشده در استان البرز، آذربایجان شرقی، گیلان و تهران خواستار پیگیری جدی پروندهها از سوی مدیران کل استانها شد و تأکید کرد: در برابر رفتارهایی که حیثیت مدرسه و مجموعه آموزشوپرورش را خدشهدار میکند، نباید تعلل کرد.
وی تصریح کرد: اگر مورد مشابهی در مدارس مشاهده شد، مسئولان استانی باید بدون تأخیر وارد عمل شوند و موضوع را در چارچوب مقررات بررسی و با متخلفان برخورد کنند.
کاظمی با تأکید بر اهمیت حفظ شأن محیط آموزشی، اظهار کرد: مدرسه محیط تعلیم و تربیت است و باید از حریم آن صیانت شود؛ بنابراین اجازه داده نمیشود رفتارهای ناهنجار با فضای مدرسه و جایگاه تعلیم و تربیت گره بخورد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: نظارت نباید صرفاً پس از وقوع تخلف انجام شود، بلکه باید با مراقبت مستمر از بروز چنین مواردی پیشگیری کرد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین با اشاره به اعلام نتایج پذیرش دانشگاه فرهنگیان بر ضرورت تسریع در فرآیند ارزیابی و جذب دانشجو معلمان تأکید کرد.
وی گفت: مدیران کل استانها باید کارگروه جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان را با حضور مسئولان دانشگاه فرهنگیان، گزینش و امور اداری تشکیل دهند و تقسیم کار مشخصی برای انجام ارزیابی شایستگیها صورت گیرد.
کاظمی تأکید کرد: هیچ تأخیری در این فرآیند پذیرفتنی نیست؛ زیرا تأخیر در جذب دانشجو معلمان میتواند روند آغاز سال تحصیلی دانشگاهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی همچنین بر دقت، سرعت و سلامت فرآیند ارزیابی تأکید کرد و گفت: نیروهای انتخابشده باید از شایستگی، تجربه و توانمندی لازم برخوردار باشند.
کاظمی با اشاره به مدیریت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، از مدیران کل آموزشوپرورش استانها و معاونان وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: با وجود محدودیتهای نیروی انسانی و شرایط دشوار، مدیران آموزشوپرورش در استانها با تلاش و همدلی، بازگشایی مدارس را مدیریت کردند.
وی همچنین از نمایندگان وزارتخانه در استانها و گروههای نظارتی که در روزهای آغاز سال تحصیلی از مدارس بازدید کردند، تشکر کرد و خواستار برطرف کردن نقاط ضعف باقیمانده در روزهای نخست مهر شد.
پیگیری پرسش مهر رئیسجمهور
وزیر آموزشوپرورش همچنین بر اجرای برنامههای مرتبط با پرسش مهر رئیسجمهور تأکید کرد و خواستار تدوین سریع دستورالعملهای اجرایی آن شد.
وی گفت: باید زمینهای فراهم شود تا دانشآموزان در پاسخ به این پرسش، مسئلهیابی و راهکارهای حل مسائل را تمرین کنند و این موضوع به یک فعالیت واقعی تربیتی و آموزشی تبدیل شود.
کاظمی با اشاره به فعالیت «اتاق وضعیت مهر»، گفت: بررسی مسائل مربوط به آغاز سال تحصیلی باید تا برطرف شدن نقاط باقیمانده ادامه پیدا کند و در نیمه دوم مهر، پرونده مهر ۱۴۰۵ جمعبندی شود.
وی تأکید کرد: مدیران و بخشهایی که در حوزههایی مانند کتابهای درسی، ابلاغها و سایر امور مرتبط با بازگشایی مدارس عقبماندگی دارند، باید در روزهای آینده این موارد را جبران کنند تا سال تحصیلی جدید با ثبات و آرامش بیشتری ادامه یابد.
منبع: آموزش و پرورش