باشگاه خبرنگاران جوان - جدول هفتگی بخش «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در شاخه مسابقه ایران که با محوریت نمایش‌های مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم از ابتدای مهر در شش استان کشور روی صحنه می‌روند، منتشر شد.

طبق اعلام مدیر رسانه رویداد، اسامی و جزییات این آثار بدین شرح است:

«نفس‌گیر»، نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی، ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹

«زن، اسب، تفنگ»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: پویان عطایی، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری، ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰

«باقی بقای بالی»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا شاه‌مردی، قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر، ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵

«زنگ دوم: تاماهوک»، نویسندگان: آسیه سلطانی‌نژاد و فرزاد باقری، کارگردان: آسیه سلطانی‌زاده، کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر، ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰

«قبولی اسفند»، نویسنده و کارگردان: حسن سبحانی، میناب، تماشاخانه زنده‌یاد ابراهیم زارعی، ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰

«آذر و تیر»، نویسنده و کارگردان: مجید کاظم‌زاده مژدهی، رشت، مجتمع خاتم، نگارخانه مارلیک، ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.