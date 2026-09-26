باشگاه خبرنگاران جوان - جدول هفتگی بخش «تئاتر صحنهای» بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت در شاخه مسابقه ایران که با محوریت نمایشهای مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم از ابتدای مهر در شش استان کشور روی صحنه میروند، منتشر شد.
طبق اعلام مدیر رسانه رویداد، اسامی و جزییات این آثار بدین شرح است:
«نفسگیر»، نویسنده و کارگردان: رضا فقیهی، تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی، ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹
«زن، اسب، تفنگ»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: پویان عطایی، اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری، ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰
«باقی بقای بالی»، نویسنده و کارگردان: محمدرضا شاهمردی، قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر، ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵
«زنگ دوم: تاماهوک»، نویسندگان: آسیه سلطانینژاد و فرزاد باقری، کارگردان: آسیه سلطانیزاده، کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر، ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰
«قبولی اسفند»، نویسنده و کارگردان: حسن سبحانی، میناب، تماشاخانه زندهیاد ابراهیم زارعی، ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰
«آذر و تیر»، نویسنده و کارگردان: مجید کاظمزاده مژدهی، رشت، مجتمع خاتم، نگارخانه مارلیک، ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.