وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه الجزایر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با احمد عطاف، وزیر امور خارجه الجزایر، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

برچسب ها: الجزایر ، عباس عراقچی
خبرهای مرتبط
عراقچی: آمریکا به تعهداتش عمل کند، تنگه هرمز ظرف ۷ روز باز می‌شود/ مهلت هفت روزه به محض پذیرش پیشنهاد ما توسط آمریکا آغاز می‌شود
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کامبوج در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایگاه‌هایی که بودند اما دیگر نیستند!
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
دیدار و گفت وگوی صمیمانه پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
باید گشایش‌های جدیدی در حوزه دارو انجام شود
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
آخرین اخبار
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر در نیویورک
دیدار وزرای خارجه ایران و مالزی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار و گفت‌وگوی وزرای امور خارجه ایران و کامبوج در نیویورک
رئیس‌جمهور: آمریکا باید پاسخ دهد آماده گفت‌وگوست یا می‌خواهد بازی را به هم بزند؟/ مسئله تنگه هرمز با گفت‌وگو قابل حل است، نه با زورگویی
سردار شکارچی: نیرو‌های مسلح در آمادگی ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند + فیلم
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله
اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی درباره اخبار خلاف واقع در‌ موضوع حمل و نقل هوایی
سربازان، دوشادوش مدافعان آسمان در مسیر صیانت از امنیت کشور گام برمی‌دارند
ابتکار توسعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت دارد
پزشکیان: به آمریکا اعتماد نداریم
بخشی از توانمندی راهبردی نیرو‌های مسلح در زیرساخت‌های زیرزمینی مستقر شده است
سرلشکر عبداللهی: سربازان، پشتوانه ارتقای توان دفاعی و افزایش بازدارندگی ملی هستند
رئیس‌جمهور در مصاحبه با سی‌بی‌اس: به عنوان یک پزشک می‌گویم که رهبر انقلاب در سلامت کامل هستند/ آمریکا به مفاد تفاهم‌نامه عمل نکرد
سخنرانی در سازمان ملل، مواضع اصولی و حق‌طلبانه ایران را طنین‌انداز کرد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
دیدار و گفت وگوی صمیمانه پزشکیان با ایرانیان مقیم آمریکا
باید گشایش‌های جدیدی در حوزه دارو انجام شود
سؤال از وزیر راه و شهرسازی در دستورکار این هفته مجلس
پایگاه‌هایی که بودند اما دیگر نیستند!
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۴ مهر
عراقچی: آمریکا به تعهداتش عمل کند، تنگه هرمز ظرف ۷ روز باز می‌شود/ مهلت هفت روزه به محض پذیرش پیشنهاد ما توسط آمریکا آغاز می‌شود
گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و ترکیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت چهره ماندگار عرصه پزشکی، دکتر سعید پناهی
اشتراک نظر ایران و چین، مبنای همکاری‌های سازنده است
عراقچی: ایران قربانی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند
دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
دیدار دبیرکل اتحادیه عرب با وزیر امور خارجه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
پزشکیان و گوترش بر صلح منطقه‌ای و حل و فصل مسائل از مسیر گفت‌و‌گو تاکید کردند
عراقچی بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن آمریکا در تجاوز به ایران تاکید کرد