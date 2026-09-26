باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل بیمه سلامت لرستان با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای توسعه و تکمیل پوشش بیمه‌ای در استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای بیمه سلامت، شناسایی و تحت پوشش قرار دادن افرادی است که فاقد بیمه درمانی هستند تا دسترسی مردم به خدمات سلامت تسهیل شود.

وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر از جمعیت استان لرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و تلاش می‌شود با اجرای طرح تکمیل پوشش بیمه سلامت، افراد فاقد پوشش نیز شناسایی و از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با تأکید بر اهمیت گسترش پوشش بیمه‌ای ادامه داد: برخورداری از بیمه درمانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های درمان و افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات پزشکی و درمانی داشته باشد.

وی همچنین به حمایت‌های بیمه سلامت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اشاره کرد و گفت: ۴۷ هزار بیمار خاص در استان تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران قرار دارند و از خدمات و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای این گروه بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیماران خاص به دلیل شرایط درمانی خود نیازمند حمایت‌های مستمر هستند، افزود: حمایت از این بیماران و کاهش دغدغه‌های مالی ناشی از هزینه‌های درمان، از جمله موضوعات مورد توجه بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان خاطرنشان کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای در کنار حمایت از بیماران خاص، با هدف تقویت عدالت در دسترسی به خدمات سلامت دنبال می‌شود و برنامه‌های بیمه سلامت در استان در این مسیر ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام بیمه سلامت لرستان، تاکنون یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و ۴۷ هزار بیمار خاص نیز از حمایت‌های صندوق مربوط به بیماران برخوردار هستند.